Gräsbrand var ”stor risk för skogsbrand” - nu under kontroll

En gräsbrand har inträffat i Häradsbäck, Älmhults kommun.

Enligt polisens ledningscentral ska det vara ett område på 100x100 meter som står i brand.

Räddningsledare säger att det nu är under kontroll.

Polisen och räddningstjänst ska vara på platsen. Enligt Kim Hild på polisens ledningscentral i Malmö ska det enligt larmet vara 100x100 meter som brinner.

– Två polispatruller och räddningstjänsten är på plats. Det står att det är stor risk för skogsbrand i larmet, säger Kim Hild.

Roger Sällberg är räddningsledare på Älmhults Räddningstjänst. Han bekräftar att det är ett hygge på cirka 100x100 meter som har brunnit.

– Vi har ringat in det nu och min bedömning är att det är under kontroll. Men insatsen kommer att pågå under ett antal timmar till, säger Roger Sällberg.

Utkanten av en skog hade tillfälligt tagit fyr, men även det ska vara under kontroll. Det är okänt vad som är brandorsaken.

Branden i sig har inte påverkat trafiken. Men räddningstjänsten har fordon placerade på väg 120 mellan Häradsbäck och Ryd vilket kan orsaka mindre trafikstörningar, enligt Sällberg.