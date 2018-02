Lastbil i diket på riksväg 23

Foto: Filip Sjöfors

Lastbilen och lasten på över 60 ton betongelement hamnade i diket i vinterväglaget strax utanför Liatorp på riksväg 23.

Vid tvåtiden på måndagseftermiddagen larmades räddningstjänst och ambulans om en trafikolycka på riksväg 23 i höjd med Liatorp, strax norr om Virestad-Liatorpskrysset i Älmhults kommun.

Lastbilen har av okänd anledning kört av vintervägen och ligger på sidan i diket.

– Den är lastad med betongelement och ska enligt uppgift till oss väga 62 ton, säger Åsa Andersson, insatsledare för räddningstjänsten i Älmhult

Chauffören skadades inte i samband med olyckan.

Enligt Trafikverket är all trafik i södergående riktning avstängd mellan Liatorp och Ljungstorp utan prognos för när vägen kan öppnas igen. Men enligt Smålandspostens fotograf på plats påverkas trafiken i båda riktningarna.

– Vi har fått besked att Trafikverket kommer att leda om trafiken under bärgningsarbetet. Man kan köra in via väg 600 söder om Eneryda men norr om olycksplatsen, säger Åsa Andersson.

Texten uppdateras