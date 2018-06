Politiker utsatt för upprepade hot

En Älmhultspolitiker har de senaste dagarna blivit utsatt för upprepade hot både via telefonsamtal och sms. Politikern har nu polisanmält händelserna.

Under ett par, tre dagar fram till och med nationaldagen ska Älmhultspolitikern ha utsatts för flera hot, såväl via samtal till politikerns mobiltelefon som via sms.

Politikern har nu polisanmält händelserna som rubriceras som olaga hot.

Politikern vill inte själv kommentera det hela och det framgår inte av polisanmälan om hoten har koppling till någon aktuell politisk fråga. Däremot ska det enligt Klas Persson, stationsinspektör vid polisen i Ljungby, finnas en tydlig koppling till den utsatta personens roll som politiker.

Det exakta innehållet i hoten är oklart men i åtminstone ett av sms-meddelanden ska gärningspersonen gjort klart att han eller hon vet vad politikern bor och att denne kan vänta sig besök.

– Det har så klart upplevts om obehagligt, säger Klas Persson.

Håkan Helgesson, kris- och säkerhetsstrateg på Älmhults kommun, känner till hoten och har haft samtal med politikern.

– Vi har en nära dialog med de förtroendevalda när sådant här händer. Sen är ju detta nu en polisiär uppgift, både det rent brottsliga och vad gäller eventuellt personskydd.

Är det vanligt med den här typen av hot mot politiker Älmhult?

– Nej, det skulle jag inte säga. Däremot ser man ju att det är ett annorlunda tonläge, inte minst på sociala medier. Vi är väldigt uppmärksamma på de här frågorna, säger Håkan Helgesson.