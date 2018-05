Stolta arrangörer flaggar för bredare pride

Fjärde pridefestivalen tar form. Med videobloggaren Thomas Sekelius som dragplåster och massor av upptåg. Men också med samtal och allvar i botten.

Foto: Per Ohlsson

Var vem du vill. Älska vem du vill.

Se där budskapen som Älmhults pridegeneraler flaggar lite extra för.

– Det blir en färgsprakande fest, men med allvar i botten och en tanke om att locka folk som vill vara med och forma framtidens Älmhult. Därför inleder vi också med försnack riktat till olika åldersgrupper några dagar innan Älmhult Pride, säger Jenny Herz, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Hon har ingått i planeringsgruppen för årets parad tillsammans med Selin Hult från Älmhults handelsplats/Ikea, Therese Karlsson, verksamhetsledare på ABF, Malin Ljung från kommunen, Jennie Winquist, rektor på Kulturskolan, Per Faeltenborg, centrumledare för Handelsplats Älmhult, samt Signe Persson från fritidsgården Fenix.

Det blir fjärde gången i ordningen, sedan några initiativrika sommarjobbare på Fenix drog igång hela härligheten 2015.

– Signe Persson, som nu är anställd på Fenix och är med i vår arrangörsgrupp, var en av dem som startade allt. Det var några sköna tonåringar som gick ut på Facebook en fredag och drog ihop folk till onsdagen därpå och det kom jättemånga. Det fanns ett uppdämt behov och året efter gick vi in och hjälpte till, fortsätter Jenny Herz.

Foto: ARKIV

Sedan har aktiviteterna och framför allt antalet deltagare växt lite för varje år.

– Vi har utgått från olika ställen genom åren och den här gången startar vi på Ikeas handelsområde med färgkastarfest och rökshow, sedan blir det pridetåg som snirklar sig ner till Stortorget där olika artister uppträder.

Bland annat intar Thomas Sekelius festivalscenen. Med sina över 300 000 prenumeranter är han en av Sveriges mest kända youtubers.

– Sedan blir det en cool blandning av olika lokala artister, som representerar Älmhult bra. Här möts dagligen människor från olika kulturer och med olika bakgrund. Alla får vara den man är och älska vem man vill, säger Signe Persson.

Elever på Kulturskolan har dessutom skapat Älmhults egen pridelåt: ”Pride in the name of love”.

– Det är fantastiskt kul att våra elever är med och bidrar. Pride är en folkfest, alla tillsammans spelar roll och ingen lämnas utanför, säger Jenny Winquist.

Att få med kommunens föreningar på tåget har varit lite av en hjärtefråga. Många har känt sig manade och uppmanat sina medlemmar och aktiva att ta på lagtröjan och gå med i pridemarschen.