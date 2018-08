SD vill rensa skolböcker från ”politisk vinkling”

Sverigedemokraterna har ökat sitt stöd lavinartat i landet de senaste valen, så även i Alvesta.

Efter några mandatperioder med växtvärk vill David Kristiansson (SD) ha stabilitet för att kunna fokusera på politiken.

Sverigedemokraterna har dubblat sitt stöd i de senaste riksdagsvalen. I Alvesta kommun gick det ännu bättre, i valet 2014 tredubblade partiet nästan sitt stöd jämfört med 2010.

Med 14,44 procent av rösterna gick partiet upp som fjärde största parti i kommunen, marginellt mindre än trean Centerpartiet. Men trots det saknar partiet flera tunga poster.

I kommunstyrelsens arbetsutskott och ägarbolaget Alvesta kommunföretag är de tre största partierna - samt Alvesta Alternativet representerade med ledamöter.

– Det är ett litet annat läge nu, jag känner mig inte lurad, säger David Kristiansson (SD) som toppar partiets lista inför valet.

– Det har varit en lärotid de här senaste åren och då är det ganska bra att inte få för stort ansvar. Nu känner jag att läget är lite annorlunda och förhoppningsvis kan vi få lite fler platser.

Vid fullmäktiges första sammanträde efter valet 2014 hade Sverigedemokraterna sju ledamöter på plats och fyllde upp sina sju mandat.

Sedan har flera ledamöter av olika anledningar droppat av, Bland annat partiets tidigare gruppledare Benny Lundh Johansson som uteslöts ur partiet.

Vid budgetfullmäktige sist fanns inte en enda ledamot på plats och på höstens valsedlar är det bara David Kristiansson som står kvar, resten är nya.

– Det känns som att det här kommer att bli ett bra gäng, det känns riktigt bra.

De här åren har varit ganska turbulenta inom partiet, har ni inte kunnat fokusera på själva politiken tillräckligt?

– Nej, tyvärr inte. Jag önskar att man hade kunnat ägna sig mer åt själva politiken.

Vad är det ni vill kunna fokusera på i höst?

– Först och främst är det tryggheten. Det ska vara tryggt att gå och bo i Alvesta, det är det absolut viktigaste för oss. Allt det andra som skolan och omsorgen är viktigt men tryggheten är det absolut viktigaste för oss.

Ett förslag partiet har för att främja tryggheten är att Alvesta kommun borde anlita fler väktare som kan patrullera runt på gatorna.

– Eftersom det är en frånvaro på poliser vill vi få fram uniformerad personal som syns på andra sätt. Vi föredrar poliser framför väktare men det kan vi inte styra här.

Alla andra partier stänger dörren till er, upplever du att ni hittat några dörrar till samarbeten?

– Det märks att vi är nya och inte har suttit innan, det är ingenting att smussla med. Men vi är öppna för samarbeten med alla. Det spelar ingen roll så länge vi kan hitta något gemensamt.

Är det lättare att hitta samtal för er på kommunal nivå där många frågor är praktiska och inte alltid så ideologiskt grundade?

– Ja, jag sitter i omsorgsnämnden och där märks det inte på samma sätt. Man märker knappt vem som kommer från vilket parti och där känner jag mig välkommen.

– Där pratar man inte politik på det sättet utan alla är där för att göra det bästa för våra omsorgstagare.

Samtidigt som Sverigedemokraterna ökade stort tappade Alvesta Alternativet många röster. Lars-Olof Franzén (A-A) menar att de båda partierna i mångt och mycket tävlar om samma röster.

Tycker du ni och Alvesta Alternativet har mycket gemensamt?

– Det finns mycket beröringspunkter och mycket som vi har gemensamt, för min del hade jag gärna sett ett samarbete med dem, säger David Kristiansson.

I Sverigedemokraternas visionsbudget som partiet lade inför årets budgetfullmäktige står det att det i skolornas läromedel finns ”uppenbara felaktigheter och i många fall kraftigt och uppenbart politiskt vinklade sådana”.

Hur menar ni där?

– Skolorna har pressad ekonomi och får kanske ofta läromedel av någon som erbjuder sig. Det kan vara fel eftersom om en organisation skänker något så vill de ofta få fram sitt budskap som sedan trycks på barnen.

Har ni sett några exempel?

– Jag har sex barn så jag har sett många exempel.

– Till exempel vad demokrati är, i de böckerna var det mycket felaktigheter. På frågan vad är demokrati var svaret att det betyder alla människors lika värde, det gör det ju inte.

Upplever du att läromedlen är politiskt vinklade överlag?

– Ja, jag tycker det och har sett rätt mycket som inte jag tycker är neutralt.

Åt något särskilt håll?

– Nej, bara att det är fel. Det ska vara politiskt neutralt i skolan. Låt ungdomarna själva få bilda sin uppfattning.

– Någon måste titta på läromedlen som kommer in, den tjänsten borde man ta in och ha någon som är neutral som tittar så att det inte kommer in propaganda.

Vad tycker du skiljer er från de andra partierna?

– Det är mycket synsättet på ett sammanhållet Sverige. I stället för att hitta olikheter tycker vi att det är bättre att hitta en gemenskap.

– Sedan i Alvesta kommun, vi är nya och kan se saker på ett nyare sätt än de som suttit väldigt länge och är hemmablinda.

Fakta Sverigedemokraterna (SD) Topp fem: 1. David Kristiansson 2. Heléne Nydén 3. Anette Lindström, 4. Oskar Andersson 5. Yvonne Erlandsson Valet 2014 Röster: 14,44 procent av rösterna i Alvesta kommun Mandatfördelning: Partiet innehar sju mandat i kommunfullmäktige. Position i politiken: I opposition.

