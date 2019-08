‪Något för Växjö kommun?‬

I Oslo har ett avloppsreningsverk, enligt radionyheterna den 24 juli, reducerat sina kväveutsläpp med cirka 10 procentenheter från ungefär 70 procent till omkring 80 procent. Detta har skett via anammox-metoden (syrefri ammoniumoxidation). Ammonium plus kvävedioxid reagerar härvid och ger kvävgas plus vatten. Luften består ju redan till 80 procent av kvävgas, så det är helt okej att släppa ut. Dessutom påstås metoden reducera mängden lustgas, vilket är bra bland annat för att hindra ytterligare temperaturökning. Jag hoppas verkligen att Växjö kommun noggrant studerar metoden och utreder om den kan införas i Växjös avloppsreningsverk.‬

Börje Svensson