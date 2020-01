Alla ska ha chansen att njuta av livets goda

Politikerna måste ta ansvar för de här människorna, som ni påstår är lika mycket värda som vi andra, skriver Kennerth Björn, ordförande i FUB Växjö, angående LSS.

Foto: Martina Holmberg / TT

I en insändare den 30 december skriver Yvonne Malmgren, före detta handläggare för LSS, om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon uppmanar politiker att sätta punkt för utsattheten.

Jag delar Yvonne Malmgrens analys av verkligheten och skulle vilja komplettera den med en ekonomisk redovisning. Jag utgår från regelverket i Växjö kommun där inte regering och riksdag är beslutsfattare.

På grund av prisbasbeloppshöjningen på 800 kronor höjs sjukersättningen med 108 kronor per månad till 9 972 kronor. Skatten höjs med 21 kronor per månad till 2 273 kronor. Detta är 854 kronor mer än ålderspensionären betalar för samma inkomst.

Nettohöjningen på 87 kronor äts upp av den nya skatten, Public service-avgiften, som är en procent av beskattningsbar inkomst.

Växjö kommun har betalat TV-avgiften (cirka 1 krona per TV-apparat och år) för alla boende i någon form av servicebostad. Personer som inte har flyttat hemifrån har förhoppningsvis fått avgiften betald av anhöriga. Personer i egen bostad utan stöd har betalat TV-avgift och får nu den halverad genom Public service-avgiften.

Habiliteringsersättningen utgör 0,1 procent av basbeloppet per heldag. Den höjs med 1 krona till 48 kronor. Jag konstaterar att köpkraften är oförändrad efter ovanstående redovisning.

Konsumentverket konstaterar att råvarukostnaderna ökar med 300 kronor (12,1 procent) till 2 770 per månad om all mat lagas hemma. Hushållsgemensamma kostnader och övriga individuella kostnader ökar med totalt 500 kronor per månad (för enpersonshushåll).

Taxorna för såväl busstrafiken som färdtjänsten ökar. Hyran i en äldre gruppbostad ökar med cirka 150 kronor per månad. Detta gör tillsammans cirka 1 000 i ökade kostnader per månad.

Det är inte alla föräldrar, om man nu har någon, som kan fylla upp underskottet. Alternativet är försörjningsstöd hos Arbete och välfärd.

Ni politiker måste ta ert ansvar för de här människorna, som ni påstår är lika mycket värda som vi andra.

Ni bör omgående höja sjukersättningen till 3,00 prisbasbelopp från dagens 2,53.

Ni bör omgående besluta om samma bostadsbidrag som pensionärerna har.

Ni bör även se till att de båda grupperna betalar samma skatt på samma inkomst.

Om ovanstående tre krav uppfylls skulle gruppen hamna på plus i sin budget och även kunna konsumera något gott av livets goda. Ge dem chansen.

Kennerth Björn, ordförande i FUB Växjö