Är vi rustade om krisen eller kriget kommer?

Vilken beredskap har vårt samhälle att möta en kris där elen försvinner? Det frågar sig Gunnar Petersson (C) och Anders Haggren (C) efter förra veckans strömavbrott.

Foto: Lars-Goran Rydqvist

Så många som 36 000 kunder i Växjö fick under ett par timmar den 10 oktober uppleva vad som händer om elen försvinner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade under våren ut en informationsskrift till alla hushåll i Sverige med viktig information om krisen eller kriget kommer. Har du läst vad som står på sidan fyra i broschyren? Det som står där är exempel på vad som händer om elektriciteten försvinner. Vi uppmanas att vara förberedda. Har du läst broschyren? Var du förberedd med batteriradio? Tänk om strömavbrottet skulle vara i flera veckor.

EON kunde den 10 oktober tack och lov koppla in en reservledning. Men vad var det som orsakade felet? Vad hände hos VEAB när strömmen bröts? När stormen Gudrun drog in över Götaland i januari 2005, så blev över 400 000 hushåll främst på landsbygden drabbade av strömavbrott under flera veckor.

Omställningen för att avsevärt minska våra utsläpp av koldioxid kräver betydligt mer elenergi till en fossilfri fordonsflotta. Vår digitaliserade värld gör oss år för år alltmer beroende av stabila elleveranser.

Broschyren från MSB informerar om hur vi som medborgare kan förbereda oss på en kris eller krig. Om värmen i lägenheten försvinner, elektriska spisen inte fungerar, frysen börjar tina, det kommer inget vatten ur kranen och det går inte att spola på toaletten, bilen går inte att tanka eller ladda, telefoner, datorer, internet, betalkort och bankomater fungerar inte och kollektivtrafiken står stilla. Kort sagt, den samhällsservice vi är vana vid och beroende av fungerar inte som vanligt.

MSB uppmanar oss att tänka igenom hur vi skall klara oss. Man kan inte räkna med hjälp från samhället. Krisen under Gudrun lärde oss att bosatta på landsbygden med vedspis, kakelugn och egen brunn klarade sig hyggligt om man också hjälper varandra.

Medlemmarna i en bostadsrättförening kan tillsammans se över sin beredskap. Kanske kan solceller på taket vara till nytta. Inom Region Kronoberg finns reservkraft via elgeneratorer som drivs med diesel för att klara sjukhuset och vårdcentraler. Men kanske andra lösningar behövs på sikt? Ö-drift betyder att en grupp av konsumenter har tillgång till egna produktionsanläggningar baserat på vattenkraft, sol och vind, som i hög utsträckning täcker behovet. Genom att bygga sådan ö-drift skulle sårbarheten kunna minska avsevärt.

På landsbygden kan man gå samman i bygdebolag och utveckla energilösningar som avsevärt minskar sårbarheten och samtidigt stärker sammanhållningen och servicen.

Om det svenska elnätet råkar ut för ett större fel eller flera mindre fel blir en stor del av Sverige strömlöst. Orsaken kan vara naturkatastrofer, bränder, sabotage med mera. Växjö har med Sandviksverket en unik möjlighet att förse Växjö tätort med fjärrvärme och el även under ett längre avbrott i elnätet. Elproduktionen i Sandviksverket är inte tillräcklig för normal konsumtion, men tillräcklig för alla samhällsviktiga funktioner. I dagsläget är det dock inte möjligt att köra Sandviksverket i ö-drift. Vi anser därför att Veab ska förbereda Sandviksverket för ö-drift som en beredskapsåtgärd.

Staten med MSB och Energimyndigheten vill att samhället verkar i en sådan riktning.

Vi vill att huvudansvariga Länsstyrelsen Kronoberg, Växjö kommun och Region Kronoberg beskriver hur man tillsammans med övriga samhällsaktörer vill agera för att minska sårbarheten vid kris i elleveranserna och göra vår region till ett föredöme.

Gunnar Petersson, Anders Haggren, Centerpartiet Växjö