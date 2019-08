Barnovänligt bibliotek i ombyggda lokaler

Foto: MATILDA ELFGAARD

Min 6-åriga dotter och jag pratade om biblioteket i helgen. Hon sa att biblioteket var jättefint förut, men inte längre. Hon ger således ombyggnaden tummen ner. Det gör även jag.

Tyvärr saknar ansvariga på stadsbiblioteket ett barnperspektiv. Men jag förstår utvecklingen, jag har sällan träffat personal på stadsbiblioteket som aktivt går omkring på barnavdelningen och ger tips och råd till föräldrar och barn. Inte heller lockas barn till läsning av intressanta utställningar med fokus på barnlitteratur. Smålands museum har lyckats med detta under en sommar då Barbro Lindgren uppmärksammades genom böckerna om Loranga. Då fanns rekvisita med korvar, härliga tigervrål och mjuka kuddar. Vi gick dit två gånger och betalade entré för att komma in. Ändå är det ett faktum att läslust skapas av kreativitet och glädje. Läslust skapas också av högläsning och gemenskap i en lek, gärna med hjälp av drama utifrån lästa texter. Den bästa läsaren är någon som står barnet nära, exempelvis en mamma, pappa eller en dagisfröken. Detta blir då möjligt i en kreativ och tillåtande miljö.

Jag har erfarenhet av många biblioteksbesök eftersom mina barn är 14 och 6 år. Tyvärr kommer besöken nu att bli färre. Till skillnad från kyrkorna som av överlevnadsstrategi öppnat upp sina verksamheter för barn, barnlek och barnskrik tror biblioteken att de kan leva i historien. Besökarna ska helst vara vuxna och lugna, de ska vara tysta läsare och absolut inte ha trevligt. Socialt samspel sker i cafeterian vid entrén. I de nya lokalerna erbjuds de minsta besökarna i princip ingenting. ”Inbjudande biblioteksmiljö” och ”tydligare avdelningar” är i alla fall inte vad jag upplevde under helgens besök på Stadsbiblioteket i Växjö.

Huvudbudskapet jag fick var tydligt: På detta bibliotek ska man vara tyst och läsa!

Entrén och mittgången erbjöd en ljus och steril miljö likt ett sjukhus. Det mest bedrövliga är ändå att den tidigare mysiga barnavdelningen är ett minne blott. Borta är de mysiga sofforna, fåtöljerna och det röda stjärnrummet med mjuka kuddar. Barnens avdelning är förvisad längst in i bibliotekets innersta del utan fönster. Det enda som fanns kvar av rekvisitan var ett äpple som flyttats till en vuxenhylla vid den ena informationsdisken. Det röda stjärnrummet har omvandlats till ett blått rum och enligt tydlig och muntlig information vid besöket ska detta nu endast användas av äldre som vill ha lugn och ro när de läser.

Detta är en tråkig inställning till barn och läsning och jag tänker så här, om biblioteken överhuvudtaget ska överleva framtiden måste även biblioteken anta ett barnperspektiv – inte bara enstaka dagar om året vid särskilda evenemang. Tänk till, gör om och gör rätt! Låt barnen bli det första du ser när du kommer in, ge dem plats, färger och kreativitet till vänster om entrén. Låt de äldre och tysta läsarna få en placering längst in i lokalen där de slipper förbipasserande och ”störande” element. Glöm inte heller bort att bygga om de otrygga lokalerna i källarplan där toaletterna finns. Och slutligen, bygg inte in konflikter mellan olika besökandegrupper i de fysiska lokalerna. Biblioteken är inte till för personalen i första hand utan för besökarna – oavsett ålder.

Mamma till bokslukare som precis börjat skolan