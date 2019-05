Ekosystem är hotade – det måste tas på allvar

”I Sverige vill Miljöpartiet satsa på att öka kunskap och forskning om naturvård, inte minska den som M och KD har gjort i den gällande budgeten”, skriver Cheryl Jones Fur (MP) och Magnus P. Wåhlin (MP).

Foto: Jens Meyer

Våren har kommit och flyttfåglarna har anlänt. Är det lika många sjungande fåglar som förra året? Är det en tystare vår i år? Varför ska vi bry oss?

Förlusten av biologisk mångfald är inte en politisk sakfråga bland alla andra. Upp mot en miljon av jordens runt åtta miljoner arter är utrotningshotade, och detta är ett allvarligt hot mot mänsklighetens framtid.

Precis som med klimatfrågan och IPCC-rapporten finns det en forskargrupp som har sammanställt en rapport om biologisk mångfald i hela världen. I rapporten som kom den 6:e maj konstaterar IPBES (The Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) att biologisk mångfald minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia.

Det vore ansvarslöst om vi inte tar detta på största allvar.

Redan 2010 antog EU:s medlemsstater en strategi för biologisk mångfald fram till 2020. I inledningen till strategin förklarar man vad biologisk mångfald är och varför den är viktig.

”Biologisk mångfald – den fantastiska variationsrikedomen av ekosystem, arter och gener – har inte bara ett värde i sig, den ger också samhället en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av, som livsmedel, dricksvatten, pollinering, skydd mot översvämningar och så vidare.”

Ett arbete pågår just nu inom EU för att ta fram en post-2020 strategi och det är mycket viktigt att vi skickar parlamentariker till EU som vill prioritera åtgärder för biologisk mångfald.

Miljöpartiet de gröna vill vara med i EU:s arbete med biologisk mångfald. Vi vill skydda och bevara våra hav och skogar så att kommande generationer också kan leva och njuta av dem. Våra parlamentariker kommer att verka för att EU driver på för ett nytt internationellt avtal för biologisk mångfald med skarpa mål till år 2030. Vi vill skydda mer natur och hotade arter. Vi vill prioritera arbetet med att alla medlemsländer ska respektera och genomföra EU:s naturvårdsdirektiv fullt ut.

I Sverige vill Miljöpartiet satsa på att öka kunskap och forskning om naturvård, inte minska den som M och KD har gjort i den gällande budgeten. Vi vill starka och utveckla miljöövervakningen och främja ekoturism.

Miljöpartiet anser att det är kris när det gäller den biologiska mångfalden. Vi skrattar inte åt Mossans vänner när de gör sitt bästa för att skydda den gröna sköldmossan i Växjö, eller när en naturinventering upptäcker ett bestånd av den rödlistade orkidén knärot. Naturskyddsorganisationernas viktiga arbete behövs och vi välkomnar det. Forskare menar att vi nu befinner oss i ett massutdöende av arter. Vi måste agera tillsammans.

Jordens ekosystem är hotade. Vi som delar den här planeten nu avgör framtiden.

Cheryl Jones Fur (MP), språkrör MP Kronoberg, Magnus P. Wåhlin (MP), kandidat till EU-parlamentet