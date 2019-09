En matpolitik för både klimatet och köttet

Vi vill med denna artikel reda ut felaktigheterna som vänds mot oss i Vänsterpartiets artikel i Smålandsposten den 16 september, och samtidigt komma med viktiga tillägg.

Centerpartiet är ett liberalt parti. Det betyder att vi tror på förändring genom frivillighet hellre än genom lagstiftning och tvång i första hand. Vi ser också att det är en fördel med minskad köttkonsumtion, men det är upp till konsumenten att göra medvetna val.

Vi tycker att man kan välja kött, men då välja närodlat kött. Vi vet att svenska bönderna gör och har gjort ett stort arbete för att ställa om sin produktion för att bli så klimatneutral som möjligt.

Man gör till exempel försök med att odla proteinrika bönor i större skala, men i dagsläget innebär mer vegetariskt mer import. Kortare transportsträckor är en viktig miljövinst. Kommunen är genom sina upphandlingar en viktig aktör för matefterfrågan, och därför är kommunernas arbete och vägval viktigt. Och som vi sa innan, denna matpolicyfråga handlar om att politiken skickar en signal: Är den svenske bonden en tillgång eller ett hinder i klimatarbetet?

Centerpartiet vet att det enbart är vi konsumenter som styr tillgången genom vår efterfråga, och med Vänsterpartiets förslag på matpolicy ser vi en försämrad möjlighet för svenska köttbönder att sälja. För övrigt är vi frågande om vi politiker ska lägga oss i frågan om vad tjänstemän och politiker i första hand väljer att äta.

Varför vi tog upp vildsvinen i artikeln beror på att dessa står för stora skador på grödor och annan mark för bönder, och andra på landsbygden också. Att öka andelen vildsvinskött i kommunens kök, som Växjö nyligen gjort, bidrar till att vi i större omfattning kan agera mot det kostsamma vildsvinsproblemet och samtidigt se till att köttet används på ett bra sätt sedan. Frågan är vad Vänsterpartiet har för politik kring vildsvinsproblemen.

Slutligen vill vi bemöta att FN nämns i Vänsterpartiets artikel. Värt att nämna då är att FN:s klimatpanel IPCC klargjort att metan från djur står för fem procent av utsläppen av växthusgaser. Den stora boven är utsläppen från fossila bränslen, hela 75 procent. Frågan är om det är kon, som håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden, som i första hand ska angripas i klimatdebatten.

Eva Johansson (C), kommunalråd, Andreas Olsson (C) , gruppledare, Andreas Håkansson (C), kretsordförande