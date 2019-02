Ett förslag som borde ha fallit på sin egen dumhet

I ett demokratiskt land kör man inte över folk. Den blågröna majoriteten valde att inte lyssna på Yvonne Regnander Willstedts och min namninsamling.

Foto: Gorm , Kallestad

Vi hade på bara tre dagar samlat in närmare 500 namn via namnlistor och Facebook under gruppen Växjöbilder. En stadsbuss i kollektivtrafiken har 40-50 sittplatser så om vi räknar om det så kan vi säga att det var tio fulla stadsbussar som tackade nej. Vi fick ett fantastiskt stöd.

År 2017 skickade de borgerliga ganska många människor till särskilt boende som egentligen skulle ha bott hemma och haft hemtjänst. Ett stort fel begicks visade det sig två år senare, då statistik visade att för många bodde för länge på särskilt boende. Man hade räknat med att fler skulle dött och lämna plats till nästa, men då man tog dit folk som var för friska för särskilt boende bodde de längre där. Inte undra på att det blev längre genomsnittstid på särskilt boende om de är för friska för att vistas där.

Nu två år senare ska politikerna göra bot och bättring men det blir ännu större misstag nu. Ni lyfter fram trygghetsboende och väljer återigen samma målgrupp, de som kan använda sig av hemtjänsten och stanna hemma lite längre. Under tiden faller allt som har med särskilt boende att göra. Blir det privata aktörer, vad händer?

Lägg istället krutet på de som är sjukast, som behöver vården först. Välj istället att ha kvar Ingelshov så att de gamla människorna ska slippa att åka långt för att träffa sina nära och kära. Att möta sina nära och kära är en mycket bra medicin.

Lämna Evelids verksamhet oförändrad så länge de som har särskilt boende bor där. Ändra till tillfälligt boende, avlastningsboende efter hand och ha det fullt ut när man inte längre behöver särskilt boende.

Man hör att Bågen har två rum och kök och passar bra till seniorboende eller trygghetsboende. Vet ni vad, en tvårummare med litet kök är också helt perfekt för äldre människor med särskilt behov. Det går bra att köra rullstol i dessa lägenheter, takliften i taket får plats och sängen passar precis in till de svåra lyften. Så låt bli att flytta de sjuka för att de som är friskare ska få plats. Hela denna idé är så dum så den borde falla på sin egen dumhet. Räcker inte budgeten - då har ni räknat fel. Gör om, gör rätt. Det är ju ni som gjort budgeten från början.

Olika boendeformer har olika typer av arbetsuppgifter. Det vet vi sedan tidigare. Personalen måste få en bättre lön, ett bra schema och motiveras på rätt sätt så att de kan lägga krutet på att arbeta med gamla, flerhandikappade människor. Dessa vårdhjältar gör ett fantastiskt arbete - glöm inte säga det till dem. Personalen är kompetensen på arbetsplatsen. Det är inget nytt, så har det alltid varit. Det är nog dags att ni börjar se detta.

Då detta är ett stort projekt, där flera boenden är inblandade kan man inte fatta beslut utan att lägga fram planen för hur det ska se ut. Det är så väldigt tydligt här att det är ett "fulförslag" som lagts. Vi har inte fått någon som helst information och vi vet inte alls vad som händer med de som idag bor på Bågen. Vart ska alla ta vägen som inte kan bo i ett trygghetsboende? Ska privata aktörer då ta hand om de särskilda boenden, med vinstintresse, lite personal, och mycket stor risk för liggsår? Att inte befästa detta hos de som blir drabbade är att fälla sig själv. Skulle detta beslut presenteras några månader innan valet så skulle jag inte behöva skriva denna insändare - ni hade inte blivit valda.

Morgan Larm, anhörig till mamma boendes på Bågen