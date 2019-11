Fixa bredden på sopptunnorna

När större delar av bostadsområden på bland annat Teleborg och Hovshaga byggdes på 70-talet utrustades alla dessa hundratals hus med soprummen á 72 cm breda, som var dåtidens standard när papperssopsäcken var det senaste i sophantering. Inte bara husen i de centrala delarna, förstås, men även i ytterområden såsom Rottne, Braås, Gemla, Lammhult – you name it!