Förneka inte att vi har en klimatkris

I en debattartikel i Smålandsposten den 8/8 påstår Sivert Eklundh bland annat att koldioxid inte påverkar klimatet. Denna typ av inlägg är ett stort bekymmer eftersom det bidrar till att förvärra den ­klimatkris vi redan har och som bara blir värre.

Det är viktigt att hålla sig till fakta och inte, som ­Sivert Eklundh, blanda egna, svävande åsikter med halvsanningar. Vi tar det bit för bit.

”20 klimatforskare har konstaterat att koldioxid inte påverkar klimatet”. Vilka forskare är det? Var finns eventuella fakta som stödjer detta påstående? Sanningen är att över 95 procent av världens klimat­forskare är överens om att vi har en klimatkris och att överproduktion av koldioxid är ett av de stora problemen. Det finns mängder av mätningar, bildbevis och fakta som stödjer detta.

”Koldioxid är upphovet till allt organiskt liv på jorden och inte ett farligt gift …”. Det är sant att koldioxid behövs. Det är sant att koldioxid i sig inte är giftig. Problemet är att vi producerar för mycket koldioxid. Detta bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar i alltför rask takt, med förödande konsekvenser. Även i detta fall finns mängder av fakta som bevisar att så är fallet. Studera gärna begreppet ”växthuseffekt”.

Sivert Eklundh påstår vidare att inte ens IPCC (FN:s klimatpanel) lyckats bevisa att koldioxid orsakar farliga höjningar av den globala temperaturen. Läser man IPCC:s specialrapport ”Global Warming of 1.5 ºC” så framgår det tydligt att koldioxid är en av huvudorsakerna till den globala uppvärmningen. Men även till exempel koloxid och metan bidrar. Tala gärna om var IPCC skriver att ökad mängd koldioxid inte påverkar den globala uppvärmningen.

Sivert Eklundh hänvisar till Indur M. Goklany, som enligt Eklundh hävdar att ökningen av koldioxid har positiv påverkan på växligheten. Till att börja med kan vi konstatera att Indur M. Goklany är analytiker vid USA:s inrikesministerium. Donald Trump är känd förnekare av klimatkrisen och omger sig sannolikt med folk som stödjer denna åsikt. Att över 95 procent av världens klimatforskare har en annan åsikt verkar inte imponera på honom.

Det finns också en tendens hos ”experter” som till exempel Indur M. Goklany att välja vilka fakta man vill presentera. Om till exempel medeltemperaturen skulle öka under 20 år för att sedan minska under ett år och sedan åter öka under 20 år, så tenderar dessa personer att fokusera på det året temperaturen minskade och hävda att medeltemperaturen faktiskt har minskat.

På samma sätt påverkar en ökad halt koldioxid säkert VISS växtlighet positivt, men ser man till helheten är det förödande för växtlighet, djur och människor.

Vidare säger Sivert Eklundh att ”I Gretas fall är det naturligtvis hennes föräldrar som framför sina synpunkter genom henne!” Till att börja med: Var finns beläggen för det? Jag har läst mycket om Greta och aldrig sett något som tyder på att så skulle vara fallet. I andra sammanhang har det påståtts att Greta är ”köpt” av olika organisationer. Inte heller i det fallet har någon kunnat lägga fram bevis för att så är fallet.

Oavsett vad som gjort att Greta nått den position hon har i dag, så gör hon ett fantastiskt arbete med att få upp världens ögon för att vi HAR en klimatkris. Att just hon lyckats med detta är sensationellt och oväntat. Ibland krävs det ”civil olydnad”, tajming, tur och oräddhet för att göra skillnad. All heder åt Greta Thunberg! OM skulle det vara så att hennes föräldrar påverkat henne till detta, all heder åt hennes föräldrar också. Greta är inte tvingad av någon att göra de insatser hon gör.

Så sluta förneka att det finns en klimatkris! Sluta framföra argument som inte har förankring i fakta! Sluta välja fragment ur en större mängd fakta bara för att hitta stöd för en åsikt! Se till helheten!

Det är alldeles för många som vill att det inte finns någon klimatkris, så att vi kan fortsätta med vår överkonsumtion, fortsätta flyga jorden runt för vårt nöjes skull, fortsätta leva som vi gör, utan att göra avkall på någon bekvämlighet. Minsta halmstrå griper vi, och de som bidrar med halmstråna, som Sivert Eklundh, Donald Trump och Indur M. Goklany bidrar samtidigt till att våra barn och barnbarn kommer att ställas inför en situation som ingen av oss vill uppleva.

B Persson