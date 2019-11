Förstärkt satsning på trygghetsskapande i Växjö

Blågröna Växjö ser det som en självklarhet att den som bor i eller besöker vår vackra kommun ska känna sig trygg. Det är något grundläggande som aldrig ska behöva ifrågasättas.

Foto: Jessica Gow/TT

Växjö ska vara en trygg kommun för alla som rör sig i det offentliga rummet. Det går att se en positiv utveckling när det gäller andelen brott som begås då de på senare tid minskar. Samtidigt ser vi hur den upplevda otryggheten ökar.

Växjö kommun gör redan idag omfattande insatser för att främja en trygg tillvaro runt om i kommunen. Några goda exempel är våra bostadsbolags trygghetsvandringar i sina bostadsområden, fältassistenter och mobila team som arbetar tillsammans med berörda myndigheter och aktörer för att skapa en tryggare tillvaro.

Under sena kvällar patrullerar nattvandrarna runt i stan för att se, möta och stödja individer under nattens sena timmar. Vi har dessutom under flera år av hårt och framgångsrikt arbete i samverkan tillsammans med polisen, myndigheter och andra berörda aktörer gjort så att tryggheten på många områden ökat.

Men vi ser också att otryggheten i vissa områden ökar så som i Växjö stad där många av våra handlare vittnar om att de utsätts för personer som begår brott eller stör ordningen i deras butiker. Under sensommaren och hösten utsattes även flertalet privatpersoner för rånförsök tidiga- och sena kvällar i Växjö tätort.

Växjö kommun gör redan idag många viktiga insatser kopplat till säkerhet och trygghet, men utvecklingen i vissa av kommunens områden gör att det finns mer att önska. Den upplevda otryggheten i Växjö stad är en oacceptabel utveckling. Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och säker när man vistas ute på våra gator och torg.

Vi ser därför att det behövs en djupgående analys av nuläget och en uppdatering av de åtgärder vi har att vidta för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Vi behöver göra mer för att fler ska känna sig trygga i det offentliga rummet oavsett postnummer och oavsett tid på dygnet.

Blågröna Växjö ser ett tydligt behov av att ytterligare intensifiera kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i centrala delarna av Växjö under seneftermiddagar och kvällar. Vi har därför tilldelat kommunchefen i uppdrag att ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella situation och vidta nödvändiga trygghetsskapande åtgärder till exempel genom att ansöka om paragraf 3 område och införa kommunala ordningsvakter eller trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda tryggheten.

Ett införande av kommunala ordningsvakter i Växjö stad efter behov, skulle samtidigt frigöra andra resurser för att stärka upp trygghetsarbetet ute på särskilt utvalda tätorter på landsbygden med syfte att stärka tryggheten i hela kommunen.

För Blågröna Växjö, Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)