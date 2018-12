Frys lönerna och stötta Diakonicentrum

Dag Elfström skriver på Smålandspostens ledarsida den 21 december att Diakonicentrum har möjliggjort för de bulgariska ”maffialedarna” att hålla igång tiggerihärvan.

Insändare

Tror du inte att när de tjänade miljontals kronor hade de kunnat ta in på något billigt hotell ändå? Det låter även när Dag skriver som att skattebetalarna ska betala stora belopp för Diakonicentrums verksamhet. Det som Nämnden för arbete och välfärd idag betalar är 350 000 kronor per år. Det är cirka tre kronor om året eller 30 öre per månad och invånare som vi betalar.

Skriv istället vad skattebetalarna kommer få betala för kommunhuset. Det blir cirka 10 000 kronor per invånare.

Just nu är ”Vinternatt” nedlagt för närvarande så nu sover flyktingar, tiggare men även narkomaner, alkoholister och andra uteliggare på gatan. Hoppas att det inte blir en allt för kall vinter. Det tål och tänkas på. Även för Oliver Rosengren som nu sitter i förhandlingar med Diakonicentrum.

Det står i en viss bok att ”som du själv vill bli behandlad ska du behandla andra”.

De politiker som kan tänka sig att frysa sin lön 2019 bidrar med att hela verksamheten plus Vinternatt kan fortsätta nästa år. Istället för att tjäna kanske 78 000 kr/månad så tjänar ni 76 000 kr/månad. Vore bra om någon politiker svarar och är beredd att göra det.

Krister Fransson, Växjö