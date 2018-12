Ge alla samma chans på arbetsmarknaden

Återinför grundläggande behörighet inom samtliga yrkesprogram till universitet och högskolan. Alla ska ha samma chans till den förändrade arbetsmarknaden, skriver Marcus Karlén och Lisa Larsson, SSU.

Det svenska skolsystemet är allt annat än jämlikt. När Alliansen vann riksdagsvalet 2006 och Jan Björklund valdes till utbildningsminister 2007 skulle ”flumskolan” bort. Detta skulle göras genom att privatisera mer inom skolväsendet.

Man skulle även ta bort den grundläggande högskolebehörigheten inom yrkesprogrammen och sedan detaljstyra lärarna mera. Ordning och reda med inspiration från 50-talets svenska skola stod på agendan. Nu skulle det finnas skillnader mellan de som läste ett yrkesprogram och de som läste ett högskoleprogram.

Något som Björklund och Alliansen missade var att man till 2000-talets skola inte kan söka inspiration från 50-talets skola, för under 50-talet arbetade man ofta på ett och samma arbete under ett helt yrkesliv. Så ser det inte ut idag. Idag byter man arbete, man skolar om sig, man vill testa nya utmaningar men framförallt så förändras arbetsmarknaden i en takt som gör att man inte kan förväntas att utföra samma arbete under ett helt yrkesliv. Ny teknik tillkommer, robotar ersätter människor och digitalisering sker inom samtliga yrken.

Vi vet inte vilka framtida yrken som kommer att finnas men vi vet att arbetsmarknaden inte kommer att se likadan ut om tio år som den gör idag. Då måste vi stå rustade för kompetensförsörjning genom högre utbildning och det gör vi genom att sluta dela upp de människor som väljer ett yrkesprogram vid sexton års ålder och de som väljer ett högskoleförberedande program vid sexton års ålder.

Alla ska ha samma möjlighet till en förändrande arbetsmarknad. Vi vill se ett återinförande av grundläggande högskolebehörighet på samtliga yrkesprogram då kunskap i den svenska skolan ska vara grundläggande och ska hålla oss konkurrenskraftiga i en mer globaliserande värld. Detta gör vi enbart genom mer kunskap och förståelse till förändrad arbetsmarknad och inte genom att bromsa den utvecklingen.

Sedan Alliansen tog bort den grundläggande högskolebehörigheten inom yrkesprogrammen har allt färre elever valt att söka sig dit och statusen på att exempelvis studera till undersköterska minskat drastiskt. Så kan vi inte ha det, återinför grundläggande behörighet inom samtliga yrkesprogram till universitet och högskolan. Alla ska ha samma chans till den förändrade arbetsmarknaden, allt annat vore flum.

Marcus Karlén, kassör SSU Kronoberg, Lisa Larsson, ombudsman SSU Kronoberg