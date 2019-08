Inget är överdrivet i klimatdebatten

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

En partiledare kallade i sitt sommartal nyligen klimatdebatten för ”överdriven”. Att kalla klimatdebatten för överdriven är något som jag vill bestrida.

Om klimatdebatten är överdriven, varför går det knappt en dag utan att en forskare eller en myndighet går ut med varningar och uppmaningar om att vi genast måste ändra vårt system? Om den är överdriven, varför kallade påven in oljemagnater till stormöte för att be dem om ändring? Jag undrar vad det är i debatten som anses överdrivet när vi redan nu börjar se de effekter som forskningen varnat oss för i form av allt mer extremt väder, allt högre temperaturer och allt fler arter som dör ut. Vad är det som är överdrivet när Malmö C kommer att ligga under vatten om 80 år om ingenting görs?

Vad, exakt, är det som är så överdrivet då?

Jag frågar istället: varför är detta ens en debatt? Vad finns det kvar att diskutera? Vi har problemet klart för oss, faktum är att problemet har stirrat oss i ansiktet i årtionden redan. Det jag istället vill att vi frågar oss är: varför gör inte våra ledare mer? Varför står inte svenska folket på regeringens dörrpost och kräver omedelbara åtgärder? Förändringen måste ske i samhället i stort, och det måste ske nu eftersom ingen gjorde det för 20 år sedan. Våra svenska politiker har skakat hand med Greta Thunberg och lett mot kameran och behandlat det som en lösning, som att det i sig kommer hjälpa. Men hur många riksdagsledamöter har ens funderat på vegansk kost, hur svenskarna kan resa smartare eller att själva leva flygfritt? Så många medborgare har redan gjort förändringar i sina liv, det är dags att vi kräver att politikerna skapar förändring i samhället. Vi ska kräva mer av dem, och vi bör kräva det nu.

Sen kanske vi kan säga att vi är duktiga i Sverige utan att motbevisas av rapporter om att vi lever som om vi hade fyra jordklot.

Marie Eriksson