Inget barn i Sverige ska behöva gå hungrigt

Vi pratar inte så ofta om dem mer. Det är ganska tyst. Har vi vant oss vid att det finns barn i Sverige som lever i ekonomiskt utsatta familjer till den grad att det saknar nyhetsvärde? Det verkar som om både vi politiker och journalister plötsligt har tappat intresse.

Vi försöker få till en regering i landet och julen är här, samtidigt lever 186 000 barn i ekonomisk utsatthet i Sverige idag enligt Rädda Barnens senaste rapport. Det positiva är att barnfattigdomen sakta minskar men fortfarande ökar klyftorna mellan de barn som lever i störst ekonomisk utsatthet, och den stora majoritet barnfamiljer som har det bra ekonomiskt.

Barn som växer upp i fattigdom har en mindre aktiv fritid, risk för sämre skolresultat och risk för sämre hälsa som vuxna. Detta kan vi socialdemokrater inte tolerera. Medan vi är många som förbereder oss för jul, finns det barn som inte får besök av tomten. Medan vi stresshandlar julmat finns det barn som går hungriga. Detta är helt oacceptabelt i Sverige 2018.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har barnfattigdomen minskat men vi är inte nöjda, mer måste göras. Därför är det viktigt att Sverige leds av Socialdemokraterna, av politiker som inte sänker skatter för dem som tjänar mest, utan som satsar på barn och unga. En regering som underlättar för barnfamiljer.

Under mandatperioden har regeringen, med stöd av Vänsterpartiet bland annat höjt barnbidrag med 200 kronor per månad. Vi har bland annat höjt studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor per månad, infört avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven, infört avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn. Vi har satsat på läxhjälp åt alla, avgiftsfria lovaktiviteter, på bidrag för billigare glasögon till barn. Vi har sänkt avgifter i musik- och kulturskolan.

En del av dessa reformer riskerar nu att försvinna med Moderaternas och Kristdemokraternas budget som gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Sveriges barn behöver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition