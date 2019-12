Inte ett enda barn ska lämnas efter i skolan

Moderaterna lägger förslag på sju åtgärder för att stärka svensk skola nationellt, regionalt och lokalt.

Läsåret i våra skolor har nått halvtid och våra barn och elever kommer att få gå på ett välförtjänt och förhoppningsvis energigivande jullov tillsammans med nära och kära. Dessvärre är det inte så för alla, till er riktar vi därför en särskild omtanke.

Svensk skola har ett grundläggande uppdrag i vårt samhälle där kompetent skolpersonal har möjligheten att upptäcka barn och elever som av olika anledningar far illa eller behöver stöd i sin utveckling. Skolan kan med rätt förutsättningar inte bara lyfta elever, utan även skapa förutsättningar för klassresor genom att lägga rälsen mot deras drömmars mål. Därför har vi under flera år arbetat hårt och framgångsrikt i Växjö med just tidiga insatser. Det ska vi fortsätta göra så att fler får bli sitt bästa jag.

Moderaterna lägger därför förslag på sju åtgärder för att stärka svensk skola nationellt, regionalt och lokalt. Vi ser ett stort behov av höjda kunskapskrav genom att kurs- och läroplanerna görs om med tydligare fokus på faktakunskaper.

Fler ska få en bättre start genom att barn till personer som står långt från arbetsmarknaden och barn till nyanlända ska erbjudas extra förskola. Förskoleklassen bör bli nya årskurs ett för att ge tidigare kunskaper och resurser.

Tiden som ett barn tillbringar med en kompetent lärare är den enskilt viktigast faktorn till framgång i skolan. Därför föreslår vi en lektion mer per dag redan på lågstadiet, med fokus på svenska och matematik. Alla elever ska erbjudas läxhjälp och de som inte klarar skolan ska gå i lovskola eller läsa om årskursen. Vi ser även ett behov av en mer individualiserad skolgång med fler möjligheter till extra anpassningar.

Kraven på skolkvaliteten måste skärpas. Därför vill vi införa årliga kvalitetsmätningar och se en snabbare, handlingskraftigare Skolinspektion när oegentligheter uppdagas. Skolor som inte fungerar ska stängas.

Sverige har lärare som varje dag går till jobbet och gör ett fantastiskt jobb. De behöver bättre förutsättningar för att fokusera på kunskap, utveckling och kvalitet i stället för att lägga tid på att skapa ordning och reda i klassrummet. Därför vill vi att:

• Ordning och studiero skrivs in i skollagens portalparagraf och rektorn ska ges en tydlig skyldighet att upprätthålla ordning och ansvar för att omplacera elever när så krävs.

• Lärarens auktoritet stärks i skollagen så att lärare och rektor får mandat att agera. I klassrummet ska det vara läraren som bestämmer.

• Rektorns chefskap tydliggörs och rektorsutbildningen byggs ut och förbättras med starkare fokus på ledarskap.

Skolan är och kommer alltid med sitt kompensatoriska uppdrag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa trygga och självsäkra individer för framtidens Sverige. Det är först när inget barn lämnas efter och tillåts påbörja sin klassresa, som vi på allvar kan säga att vi motverkar nyrekryteringen till de kriminella gängen, pressar tillbaka otryggheten och återupprättar tilliten till det svenska samhällskontraktet.

Anna Tenje (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Pernilla Tornéus (M)

Ordförande i utbildningsnämnden