Kan jag besöka Konserthuset?

Foto: Erik Johansen

Det händer mycket spännande och intressant i Växjös konserthus. Konserter, underhållning i många former, utställningar, föredrag etcetera.

Den tidigare bemannande biljettkassan på Konserthuset, med kunnig och serviceinriktad personal, är nu tyvärr stängd.

Biljettförsäljningen (Biljettcentrum) är tillfälligt flyttad till Växjö stadsbibliotek och under våren stängs även denna möjlighet för beställning och inköp av biljetter. Den enda möjligheten därefter för att få del av kulturutbudet i Konserthuset blir en digital hantering via Ticketmaster.

Ticketmaster ägs av Live Nation Entertainment. Detta företag är enligt Ticketmasters hemsida världens största underhållningsföretag. Detta förklarar kanske de många kommersiella inslagen i Ticketmasters hemsida, såsom exempelvis bokningsmöjligheter av hotellrum och förtäringar av olika slag. Det handlar alltså inte bara om biljettförsäljning.

Hur ska jag då gå till väga för att få tillgång till biljetter till ett evenemang i Konserthuset? Jag måste koppla upp mig och logga in mig på Ticketmaster via en PC, platta eller min mobiltelefon. Jag kan alternativt även gå in på Biljettcentrums hemsida som sedan hänvisar mig till Ticketmasters bokningssystem.

För att kunna beställa och köpa biljetter kräver Ticketmaster att jag har ett Ticketkonto med ett eget lösenord. Här ska jag inledningsvis registrera mina personuppgifter som exempelvis adress, telefonnummer och bankkortsnummer. Efter att detta är gjort kommer jag till betalningen av mina biljetter. Här krävs både bankkortskod (CVV kod) och tillika Bankid.

Jag måste naturligtvis också boka vilken plats jag vill sitta på. Stolarna är på displayen så knappnålssmå att jag får försöka flera gånger innan jag lyckas att reservera den önskade platsen. Hur man ska lyckas om man är darrhänt (inte ovanligt när man blir äldre) synsvag eller helt enkelt att man har stora nävar har jag svårt att förstå.

Många har nog svårt att komma vidare i biljettbokningen på grund av ovan beskrivna processteg. Stressen för de som bokar och köper biljetter via Ticketmaster ökar för övrigt då systemet har en synlig tidslimit för processen att boka och köpa biljetter.

Jag känner en viss oro för att när man släcker ner möjligheten att boka och köpa biljetter via Biljettcentrum på biblioteket så kommer vissa personer att ge upp någonstans på vägen i denna process och sätta sig framför TV:n istället för att få en trevlig och intressant upplevelse i Konserthuset.

Som boende i Småland undrar jag varför man dessutom debiterar en serviceavgift på 30 kronor för varje biljett jag köper. Efter att man har stängt möjligheten att beställa och köpa biljetter i biblioteket finns ju ingen service längre!

Man kan göra bra eller mindre bra digitala rutiner. Bokningssystem är rutiner som lämpar sig bra att ha på nätet. Frågan är hur man köper in enkla och anpassade bokningssystem. Är det okej för besökarna till Konserthuset att uppge personuppgifter och bankkort uppgifter till världens största underhållningsföretag? Dessa rader skrevs efter att jag till slut lyckades boka och betala för en kommande konsert i Konserthuset. Frågan är hur många som inte kom ända fram i sina försök att få biljetter till en önskad föreställning?

Kenneth Eriksson, pensionär i Växjö