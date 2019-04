Kommande EU-val är ett ideologiskt vägval

”Centerpartiet vill axla ansvaret som ska föra EU framåt och bibehålla de marknadsekonomiska och liberala riktningar som kan göra EU starkt”, skriver Golnoush Lundén Keshavarzi (C).

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

”No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent”- John Donne.

Demokratin tog en gång i tiden dess första stapplande steg på den europeiska kontinenten men vår kontinent har även varit födelseplats för ideologier som fascism, kommunism och nazism.

EU-valet 2019 kommer vara en ideologisk kamp mellan krafter som vill stå för demokrati, jämlikhet och öppenhet och den andra sidan som vill transformera Europa till en isolationistisk kontinent.

Frihandel mot protektionism, öppenhet mot främlingsfientlighet och liberalism mot högerpopulism de ideologiska skiljevägarna är tydligt utlagda.

Här vill vi i Centerpartiet axla ansvaret som ska föra EU framåt och bibehålla de marknadsekonomiska och liberala riktningar som kan göra EU starkt.

Det europeiska samarbetet är långt ifrån felfritt och det finns saker som absolut kan förbättras men för att det ska kunna ske en förbättring krävs mer och inte mindre samarbete mellan länder.

Många av de utmaningar som Europa står inför när det kommer till frågor som rör klimat, terrorism och handelshinder är inga företeelser som respekterar nationsgränserna utan här måste det ske en transnationell samverkan för att kunna få bukt på problemen.

Jordbrukaren i Småland ska kunna konkurrera på ett likvärdigt sätt mot dennes europeiska motpart när det kommer till lantbruk.

Den svenska småföretagaren ska kunna slippa de handelshinder som finns för att kunna möjliggöra en effektiv handel.

Om en person begår brott i Sverige och sedan flyr landet ska det finnas vägar för att kunna gripa personen i fråga och ställa den inför rätta i Sverige.

Vi ska kunna ha en effektiv klimatpolitik, utan att det ska påverka den svenska befolkningens möjligheter till att kunna transportera sig både i yrkesrollen men även privat.

För mig är det tydligt att ett EU som samarbetar och samverkar tillsammans mot komplexa utmaningar är ett EU som kommer stå sig starkt. För precis som John Donnes citat i början av texten så är ingen person (eller land för den delen) sin egen ö, utan vi är alla sammankopplade genom den kontinent vi lever på.

Golnoush Lundén Keshavarzi (C), EU kandidat från Kronoberg