Konstgräsplaner är bra för miljön, MP

Nej, Lena Johansson (MP) och Hanna Evelyndotter (MP). Konstgräsplaner är inte, som ni skriver i ett debattinlägg, ett miljöproblem.

Det har däremot felaktigt rapporterats om däckgummi från konstgräs i en sjö vid Växjö. De fragment som hittats består av helt andra typer av plaster.

Detta är också helt rimligt eftersom sjön ligger långt från någon fotbollsplan och gummigranulat inte förflyttar sig många meter beroende på att de är tunga. MP har dock fått för sig att gummigranulat från konstgräsplaner är roten till all mikroplast i naturen och vägrar ta till sig fakta.

Bakgrunden till missförståndet är en rapport IVL skrev 2016 där varje konstgräsplan påstods sprida mellan tre och fem ton mikroplast per år. Man trodde att skälet till att man fyller på konstgräsplaner med granulat är att det försvunnit granulat till naturen, men redan när den ursprungliga IVL-rapporten kom fanns dock forskning som visar att det som egentligen händer är att materialet kompakteras. När IVL nyligen presenterade en ny rapport med faktiska mätningar, så har antagna tre till fem ton per plan och år blivit knappt 300 gram uppmätt per dagbrunn vid idrottsanläggningar och de vid konstgräsplaner låg under detta.

De små mängder gummigranulat som lämnar konstgräsplaner kan enkelt hanteras genom att spelare borstar av sig och att man samlar upp dagvatten. De granulat som väl hamnar i brunnar är inte farliga, varken för människor i djur. Innehållet i dem är hårt reglerat av EU och består av ämnen som är hårt kemiskt bundna och därför ofarliga. De bryts inte ner i magen på djur och är inte giftiga att hantera på något sätt.

Konstgräsplaner av gummigranulat är tvärtemot vad MP tror väldigt bra för miljön. De tillverkas av återvunnet material, minskar resursuttag och ger mindre miljöpåverkan jämfört med alternativen. MP inser det inte men deras agerande orsakar minskad cirkulär ekonomi med sin skrämselpropaganda. Miljöpartiet verkar helt sakna systemperspektiv när det gäller däckmaterial utan låter istället fördomarna mot däck styra vilken fakta de väljer att ta till sig.

Istället för att stigmatisera ett material för dess ursprung, skulle vi välkomna dialog om hur vi kan använda de material som redan är i omlopp – för en omställning till ett samhälle som lever och frodas inom planetens gränser.

Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning AB och Däckbranschen Sverige