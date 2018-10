Kreativa konster kan bli människans räddning

Vissa hävdar att artificiell intelligens (AI) är frälsningen från många mänskliga trångmål. Andra ser AI som något ytterst riskfyllt och ett hot mot det vi kallar mänskligheten.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Det rationella som bygger på logiskt tänkande har naturligtvis många värdefulla förtjänster. Att utan hinder av irrationella känslor kunna dra förnuftiga slutsatser är självklart av värde i ett allt mer teknologiskt och digitalt samhälle som blivit beroende av datorstyrda maskiner av allt mer komplex karaktär. Men just det maskinellt rationella är kryddat med lurande faror.

Allt ovidkommande filtreras bort av den överlägsna artificiella intelligensen. Vad har då konstens alla kuriosa uttryck i sammanhanget att göra? Mer än man kanske kan tro. Det är känslor, irrationalitet, ofullkomlighet och allt det konstiga och lite galna som gör människovarelserna unika, älskansvärda och kreativa. Det är vad som skiljer människor från maskiner.

Det oförutsägbara och ibland svårtolkade finns bland de magiska ingredienser som gör nya uppfinningar möjliga. Att låta AI lösa till exempel överbefolkningsproblemet skulle kunna leda till burdusa gallringsåtgärder utan vare sig känslor eller humanitet.

Försöken att göra en rationell regelhantering av assistentersättningarna visade sig resultera i klart inhumana resultat där de ursprungliga intentionerna försvunnit. Om man helt litar till krass rationalitet och låter artificiell intelligens ta över ansvaret, så kanske allt det vi nu betraktar som mänskligt och humant får stryka på foten. När man skall handskas med människor som har hinder som avviker från det vanliga, men äger resurser som inte kan värderas efter lönsamhetens måttskalor, är det viktigt med ett personligt tänkande, medmänsklighet och vanligt sunt förnuft.

Målarkonst, musik, teater, litteratur och alla andra kreativa yttringar har förmågan att leta sig in bakom, under och vid sidan av det lagbundna och sedvana. Det som till en början kan te sig alldeles apart och helt tossigt kan mycket väl innehålla frön till något alldeles nytt. Det kan också påminna oss om jordnära kunskaper som nästan hamnat på sophögen i vår nutida fascination av digitala innovationer. Konsten kan bli vår försäkring om att få behålla den mänskliga värmen i tillvaron.

Vi får inte förlora de överlevnadskunskaper som fick våra tidiga släktingar att utvecklades till de varelser som i dag vandrar med näsan i en telefon, som snart gör anspråk på att vara smartare än användaren. Artificiell intelligens får gärna vara hjälpmedel så länge vi inte ger upp kontrollen och blir slavar under en inhuman rationalitet utan mänskliga känslor. Utan konst och kreativitet riskerar tillvaron att förlora såväl blodet som själva hjärtat.

Gunnar Holmström, Väckelsång, konstnär och beroendeterapeut