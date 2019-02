Länet har inget behov av en ny bergtäkt

Den 19 februari skrev Alvestapolitikerna Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), David Johansson (C) och Edina Maslac (S) en debattartikel om den planerade bergtäkten mellan Alvesta och Gemla. Artikeln var ett svar på en tidigare text från Erik Sellström. Nu gör Erik Sellström ytterligare ett inlägg i debatten.