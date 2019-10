Må biblioteken leva!

Har biblioteken en framtid i Kronobergs län? Det är en fråga värd att ställa efter utvecklingen den senaste tiden. Det menar debattskribenten Detlef Quast.

Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

Nu har Bokens dag firats, likväl som det har varit Fria ordets dag. När kulturskapare bekymrade frågar om boken har en framtid, är följdfrågan ännu viktigare: Har biblioteken en framtid i Kronobergs län?

Här lägger politiker ned biblioteken för att strö pengar över för medborgare oviktigare ändamål. Mottot är: kunskap/bildning ska inte prioriteras. Det S-styrda Tingsryd avskaffade alla bibliotek(s-filialer) förutom (för ögonblicket) huvudbiblioteket.

Det S-styrda Uppvidinge vill införa obemannade ”bibliotek”, boklådor där besökare kan göra vad de vill. Boklådor är inga bibliotek. Som kulturchefen Per Görloff i Uppvidinge korrekt analyserar kommer oordning, oreda, förstörelse och ”försvinnande” av böcker och annat material ske.

I Uppvidinge kommun ska även skolor läggas ner. Kunskapens ljus släcks. Alltsedan biblioteket i Alexandria grundlades cirka 280 f. Kr. betraktas biblioteken som de viktigaste kunskapscentra.

Varje land var stolt över att äga allt nedskrivet, inte bara bokproduktionen från sitt land utan även kunskaper från fjärran håll. Metodiskt skaffade biblioteken sin idag skarpt utmejslade tradition av kosmopolitiska kunskaper om det skrivna ordet.

Även religionens företrädare samlar i klosterbibliotek/i Vatikanbibliotek icke önskvärd litteratur för att erhålla överblickar över idéer stridande mot de egna.

Biblioteken lade grunden till försvaret av det Fria ordet. Klassiskt är de grandiosa bibliotek i El-Andalus, när stora delar av Spanien behärskades av det muslimska riket. Biblioteken var världsledande tack vare att kunniga muslimska, judiska och kristna forskare fritt (!) diskuterade avancerade vetenskapliga/filosofiska frågor. Religionen höll man för sig själv.

Dessa idéer är kommunpolitiker tydligen helt okunniga om eller man bryr sig inte. Kultur, kunskap/vetande har ingen plats i budgetdiskussioner där professionella påtryckare vill ha magnifika idrottsanläggningar för 100–tals miljoner.

Vad är idag bibliotekens funktion: Ett bibliotek är inte en samling böcker utan rum där man träffar böcker, bläddra i dem, gör sig bekanta med författare och upptäcker nya infallsvinklar/ områden. Att strosa omkring är att resa i tysta rum med duktiga bibliotekarier som ledare.

Man letar på måfå i hyllor och upptäcker okända skatter man helt enkelt måste ta hem. Den franske författaren/filosofen Montaigne sade: ”Böcker har många angenäma egenskaper för dem som kan konsten att välja bland de”.

Äldre, sjuka, handikappade och dator/mobil ovana kan inte välja i datorkataloger, som aldrig ersätter besök i bibliotek. Man utesluts ur böckernas gemenskap.

Vi behöver professionella bibliotekariers kompetens även utanför centralorten. Läsfrämjande, kunskap/utbildning i sökkritik för att avslöja obskyra internetkanalernas ”fake-news” kräver bibliotekens delaktighet.

Utlämningsställen uppfyller ej rättmätiga kulturella krav. När kunskap/bildning i S-styrda kommuner offras är det inte konstigt att skolresultaten uppvisar tämligen låga nivåer och medborgare luras av internets konspirationsteorier.

Biblioteken ska vara ekonomiskt fredade från klåfingriga politiker.

Låt biblioteken leva - inte bara som tysta platser med ordning och reda. President Obama sade en gång: ”Who are we – through our words and deeds”.

Detlef Quast, Fil Dr, D Ph, F.D gästprof