Moderaterna har sålt ut majoritetens röster

För att slippa insyn och invändningar i sitt beslutsfattande används alla medel för att föra sig av med Alvesta Alternativet, skriver Jan-Erik Svensson och Lars-Olof ”Zona” Franzén angående det politiska läget i Alvesta kommun.

Innan valet gjorde partierna i Alvesta upp om den kommande politiska organisationen. Detta för att man inte skulle förändra det efter valresultatet. Men några dagar före valen till nämnder och styrelser gav Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna en presskonferens där man gav besked om att man var överens att ändra på organisationen. Det för att ge Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet majoritet i samtliga nämnder och styrelser.

Skulden lägger man naturligtvis på oss i Alvesta Alternativet för att vi var ofina nog att göra valteknisk samverkan med SD, när det i själva verket är väljarna som stått för valresultatet. Någon diskussion om denna förändring har inte skett ibland gruppledarna.

Det som måste förvåna väljarna är Moderaternas uppträdande i denna fråga. Partiet borde naturligtvis glatt sig åt en oförändrad organisation där man själva hela tiden hade utslagsrösterna i både nämnder, styrelser och fullmäktige. Att skylla på att de vill hålla oss i Alvesta Alternativet utanför varje form av inflytande är rent nonsens. Moderaterna tillsammans med ledartrojkan har en betryggande majoritet efter att man sett till att fånga upp de partier som förra mandatperioden var av ointresse, det vill säga V på ena sidan och KD och L på den andra. Att dessa partier inte fanns med på pressträffen är inte förvånande eftersom de nu har gjort sin insats genom deltagande i de stora grupperingarna och deras synpunkter är därmed mer av sekundär betydelse.

Man ägnade tydligen mycket tid på pressträffen åt vår tekniska valsamverkan och gjorde bisarra tolkningar med politiska övertoner. Vi har haft teknisk valsamverkan med V under mycket lång tid utan att kräva några som helst motprestationer. Sammalunda hade vi med L och KD under den nu avslutade mandatperioden. Vi var ganska generösa med våra platser utan att kräva något i utbyte. Vi har aldrig krävt att någon i vår tekniska valsamverkan skall rösta på våra förslag eller vice versa. Något som kanske är mer vanligt hos S och M. Ni kan sluta fabulera om vår tekniska valsamverkan och i stället begrunda att V numera är accepterad av C på det lokala planet och att M i regionen tagit makten med aktivt bistånd av SD.

Vad som förvånar är att de tre herrarna vid sin pressträff inte presenterade det förslag till förändrade politiska arvoden som röstades igenom vid senaste kommunstyrelsemötet. En höjning som kostar skattebetalarna en miljon kronor årligen, den nu föreslagna utökningen oräknat.

Den en gång fastställda kopplingen till riksdagsmännens arvode, med riktmärket att kommunstyrelsens ordförande arvoderas med 90 procent av riksdagsmannens skall nu justeras till 100 procent. Det innebär förändringen att Per Ribacke själv åtnjuter en höjning med 13,6 procent och i kronor räknat med 7 640 till 63 800 i nytt månadsarvode.

Thomas Haraldsson (C) får sin kommunalrådstjänst höjd med tio procent och till det skall fogas att han skall bli vice ordförande i AllboHus som ger ytterligare fem procent. Dessutom arvoderas han för sitt uppdrag som vice ordförande i Kommunföretag AB med 2,5 procent. Tillsammans utgör det en höjning med 15 749 kronor till 49 445 kronor.

Thomas Johnsson får nöja sig med en höjning på 13,6 procent och 6 162 kronor till 51 040 kronor.

Samma höjning, 13,6 procent, sker överlag till alla arvoderade politiker, dock med en justering av att IFO utökas med tio procent. Utbildningsnämnden sänks med samma siffra.

Att man så lättvindigt handskas med kommunens skattemedel för egen vinning gjorde naturligtvis att vi reserverade oss mot beslutet.

Med detta som grund kan kanske läsarna förstår att man med alla medel försöker göra sig av med Alvesta Alternativets företrädare för att slippa insyn och invändningar i sitt beslutsfattande. Att Moderaterna nu sålt ut majoritetens röster efter valet för en grynvälling bör väljarna ha i åtanke nästa gång man går till valurnorna.

Jan-Erik Svensson, Lars-Olof ”Zona” Franzén, Alvesta Alternativet