Nya perspektiv krävs för att säkra välfärden

För att åstadkomma en verklig omställning för att klara välfärden måste politiken tydligt uttala en värdegrund som anger den nya färdriktningen, skriver Bengt Wellermark.

Som Per Schöldberg (C) och Sven Sunesson (C) påpekar på denna plats den 8 januari så måste välfärden säkras. Ökade behov, brister i arbetsmiljön och svag attraktivitet i kombination med vikande ekonomi och minskad samhällstillit bådar inte gott inför framtiden.

De perspektiv och verktyg som traditionellt brukar användas vid effektivisering räcker då inte till. Blicken måste vidgas. Kombinationen åtgärder ”mer värdeskapande tid, medagerande, digitalisering” ger en effektivisering med humanistisk ådra.

1. Tid är råvaran i tjänstesamhället. Värdeskapande tid för nå goda resultat uppstår i många fall vid det personliga mötet med dem organisationen är till för. Här har Sverige hamnat på efterkälken. Optimalt tillgänglig arbetstid till rätt saker som utförs på rätt sätt är ju grundläggande för effektivitet. Idag används i många verksamheter knappt en femtedel av tiden till mötet med den enskilde.

2. Involvera andra. Tyngdpunkten måste läggas på att nyttja den förbättringspotential som existerar utanför den egna organisationens ramar, det vill säga potentialen som medagerande brukare och medborgare besitter. På köpet får vi ökad nöjdhet och lojalitet genom att förstärka medagerande och påverkan. Brukaren är ett aktivt interagerande subjekt som mer metodiskt bör involveras i tjänsteprocessen och inte förväxlas med upplägg enligt industiella processer.

3. Ny teknik ska nyttjas rätt. Digitaliseringens möjligheter erbjuder en otroligt kraftfull potential till utveckling. Den enskilde kan ingå i ett sammanhang av kommunikation som möjliggör bättre verksamhetsutfall och lärande. En balanserad kombination av fysiska och digitala möten för att nå exempelvis kunskaps- och behandlingsmål där givaren också besitter ökad relationskompetens i syfte att motivera den man är till för. Professionens krav på ökad tillit och egenstyrning passar väl in i den bilden inom ramen för tydliga resultatmål.

4. Ledarskapet förnyas. Medagerande för medarbetare bör byggas via verksamhetsnära egenpåverkan och verkligen belöna verksamhetsresultat. Belöningssystemet ”hur jag som anställd mäts och uppskattas” i vid mening styr beteendet. Det är svårt att nå avgörande förbättringar utan att den aspekten inkluderas.

5. Sociala kontraktet stärks med ökat inflytande. Också i egenskap av medborgare kan tydligare och tyngre ansvarsfördelning åvilas den enskilde. Politiken som alla goda gåvors givare bör tonas ned - av bland annat samhällsekonomiska skäl inom exempelvis vårdsektorn - till förmån för ökat egenansvar. Medborgarrollen definieras i ett antal kontraktspunkter bland annat inom klimat- och miljöområdet liknande de statuter som finns om ansvar för egenförsörjning 72 timmar.

För att åstadkomma en verklig omställning för att klara välfärden måste politiken tydligt uttala en värdegrund som anger den nya färdriktningen.

En uppdragsplattform bestående av medagerande medarbetare, brukare och medborgare, mer tid till dem man är till för och till detta koppla ett belöningssystem som främjar effektivitetsträvandena. Plattformen lämnar som synergi ett värdefullt bidrag till att förbättra det sociala kontraktet i samhället via ökad medverkan/medagerande.

Bengt Wellermark, tidigare kommunstrateg och IT-entreprenör