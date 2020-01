Fredagens debattinlägg av Katarina Brännström (M) följer tidigare modeller. Dåligt minne och omskrivning av verkligheten.

Först inför man ett jobbskatteavdrag, som gav orimliga skillnader i skatt på pension och arbete. Sedan vill man ha beröm när man tvingats inse tokeriet i att de som har de sämst i samhället, sjuka, arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än de som har det betydligt bättre ställt.

När det gäller att ha sänkt skatten ”för de allra rikaste”, är det nog svårslaget att komma upp till de nivåer som Alliansen ordnade när man tog bort både förmögenhetsskatten och det mesta av fastighetsskatten för de ”allra rikaste”.

Men för att kort visa på den förda politiken, så är summa förändring av min pension efter skatt sedan 2008, då jag blev pensionär, under Alliansåren fram till 2014, + 1 100 kronor eller 183 per månad. Från 2015 till 2020 är höjningen 1 850 kronor eller 369 per månad. Med andra ord dubbelt upp mot Moderaternas tid i regeringsställning.

Jan-E Carlsson