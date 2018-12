Öppet brev till politiker

Foto: Lena Gunnarsson

Vi är fyra barnmorskestudenter från Linnéuniversitetet. Om en månad tar vi examen och är redo att börja arbeta som leg. barnmorskor. I måndags hade vi ett möte med cheferna på Kvinnokliniken för att diskutera villkor inför vår eventuellt nya anställning som barnmorskor. Vi har också varit i kontakt med hälso- och sjukvårdsdirektören via mejl. Regionen har valt att satsa på oss för att det behövs fler barnmorskor på kliniken, men nu är man på väg att snubbla vid målsnöret.

Vi har fått besked om vad Region Kronoberg/Kvinnokliniken kan erbjuda oss nya barnmorskor. Deras erbjudande är inte tillräckligt. Vi vill berätta varför…

Det föreligger en stor barnmorskebrist på kliniken. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och under sommaren 2018 som sjuksköterskor på BB fått erfara en dysfunktionell arbetsmiljö på Kvinnokliniken. Det höga antalet hyrbarnmorskor och underbemanning gör att vi känner oss uppriktigt oroliga för den arbetssituation vi eventuellt skulle jobba i. Den fastanställda personalen går på knäna då ett betydligt större ansvar landar på deras axlar. Både gällande handledning av studenter, att jobba med förbättringsområden samt att stödja den hyrpersonal som kommer. Endast 3 veckors sammanhängande semester under sommaren samt flera arbetspass över både jul och nyår är verkligheten. Vi har förståelse för att det är tufft att börja som ny barnmorska oavsett arbetsplats, men vi tycker det känns skrämmande att börja som ny på en klinik där vi redan från start vet att det föreligger stora brister och där vi inte känner att vi kan lita på att vi får det stöd man behöver som ny barnmorska. Vi kommer ha ansvar för två människors liv och vill inte behöva tvivla på att det stöd vi behöver finns när det krävs. Vi vill verkligen tydliggöra att vi vill jobba som barnmorskor i regionen men inte till vilket pris som helst. Vi kan inte komma ifrån att en rimlig lön och goda förutsättningar spelar en avgörande roll för att vi kan tänka oss börja arbeta som barnmorskor på kliniken.

Vi är medvetna om att det pågår förbättringsarbeten på kliniken. Inget av detta kommer hinna verkställas till januari vilket gör att vi som nya och färdiga barnmorskor kommer in i samma situation och arbetsmiljö som vi upplevt under den verksamhetsförlagda utbildningen och under sommaren 2018.

Flera av oss har blivit erbjudna samma grundlön som Kvinnokliniken kan erbjuda för att arbeta som allmänsjuksköterska i andra verksamheter eller som barnmorska på andra förlossningskliniker i södra Sverige. Då har dessa arbetsplatser en välbemannad och välfungerande verksamhet. För att vi ska känna oss intresserade av att välja Kvinnokliniken som arbetsgivare krävs attraktivare erbjudanden.

Region Kronoberg har som mål att vara en hyroberoende, vi undrar om BB/förlossning är bortglömt i detta avseende?! På BB/förlossning bemannas nämligen idag ca hälften av barnmorsketjänsterna med hyrbarnmorskor eller med sjuksköterskor som saknar rätt kompetens. Vi förstår inte hur man kostnadseffektivt kan betala för dyr hyrpersonal som tillfälligt släcker bränder istället för att höja grundlönerna för personalen som faktiskt vill satsa på att vara på kliniken.

Det finns en bonus för barnmorskorna på kliniken, denna är endast tillfällig och tidsbegränsad vilket inte heller lockar fler barnmorskor till kliniken. Denna bonus borde enligt vår åsikt läggas på den grundlön barnmorskor har för att faktiskt ha den effekt man hoppats på.

Borde inte förlossningsvården också inkluderas i samhällets tankesätt med tillgång och efterfrågan?

Vi vill belysa för allmänheten vilken verklighet barnmorskor på Kvinnokliniken kämpar i och varför vi som nya barnmorskor så starkt tvekar att ta anställning här i Region Kronoberg trots en betald utbildning. Det känns för oss oförståeligt hur man efter miljonsatsningen som gjorts för att få nya barnmorskor till kliniken inte vill tillmötesgå fullt rimliga krav med påföljden att vi nu går mot en ny sommar med ännu sämre bemanningsläge än tidigare. Barnmorskorna går verkligen på knäna och det känns förfärligt att inte större kraftansträngningar gjorts/görs för att rekrytera barnmorskor eller bevara de ni har. Då just Region Kronoberg har en av de största barnmorskebristerna borde ni kanske prioritera om?

Som sagt; vi vill verkligen jobba på förlossningen i Växjö och hoppas fortfarande att Regionen ska ta sitt förnuft till fånga och börja satsa långsiktigt på Kvinnokliniken i Växjö.

/blivande barnmorskor, Sara Fredriksson, Ida Jonsson, Malin Jeppsson, Caroline Bergström