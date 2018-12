Pendlarparkering borde testas i Växjö

Flera insändare i Smålandsposten har tagit upp pendlarparkering som en lösning på bilköerna in och ut från Växjö. Då pendling kommer att vara ständigt ökande lång tid framöver är det hög tid att utvärdera om dagens pendlare tycker pendlarparkering är en bra idé.

Flest pendlare mot Växjö centrum kommer väster och söder ifrån på väg 23, 25, 27 och 30. En pendlarparkering med anslutning till Samarkandrondellen vid Biltema och Holmgrens bil skulle vara lämplig plats.

För upphämtning och avlämning skulle stadsbussarna 3,4,8 ha en hållplats vid pendlarparkeringen. Även några av länstrafikens turer 114, 123,141, 142, 144 och 145 borde ha pendelparkeringen som hållplats. Separata pendlarturer inrättas morgon och kväll.

För att göra det bekvämt att pendelparkera ansluts pendlarparkering med el, fiber och VVS.

En mindre uppvärmd väntsal med toaletter och sittplatser ställs upp med möjlighet att växlas upp om behov uppstår. Väntsalen ska ha tillgång till internet kostnadsfritt. Förbud mot tomgångskörning skall gälla.

Vissa parkeringsplatser numreras. Dessa får el- och fiberanslutning. En App skapas där parkeringsplats kan bokas via nätet. El ska i ett första läge bara kunna användas för motor- och kupévärmare. I ett senare skede även för laddning. Bilägare, som bokat parkeringsplats, ska kunna nå bokad laddstolpe för påslag av el via nätet. El i laddstolpe ska ha inbyggd timer som medger en timmes laddning per dygn.

Väderskyddat cykelgarage byggs. Då vädrets makter tillåter kan tre km cykeltur till jobbet vara uppfriskande.

Avgifterna för att nyttja pendelparkeringen ska hållas låga. Buss till och från centrum bör ha ett lågt biljettpris.

Stig Langner