Plånbokens storlek ska inte få avgöra

I mitt Sverige är det varken tjockleken på dina föräldrars plånbok eller ditt postnummer som skall utvisa din framtid, skriver Marcus Karlén (S).

Med stora förhoppningar, en ängslig oro och en vacklande magkänsla befinner sig just i detta hundratusentals studenter inom den högre utbildningen i en ansträngd nyfikenhet. Regeringsfrågan cementeras till en komplex och utdragen skilsmässa från tidigare maktförhållanden. Blockpolitiken måste kasseras, placeras i det förflutna. Bakom medierapporteringen och dolda regeringsförhandlingar befinner vi oss. Hundratusentals studenter i en ansträngd nyfikenhet som undrar vart Sverige är på väg.

Vägvalet är tydligt mellan de olika regeringsalternativen, inte minst för oss studenter. Statsminister Stefan Löfven har sedan tidigare utropat valet som en folkomröstning om svensk välfärd. Vi i den socialdemokratiska studentklubben Demos delar statsministerns intention likt vi delar Sveriges studenters ängsliga oro inför framtiden. En anständig studentpolitik kräver följande välfärdsreformer framför massiva skattesänkningar i mångmiljardbelopp.

Tidigare i år publicerade Sveriges förenade studentkårer, SFS, en rapport som beskriver bostadssituationen för landets studenter. Växjö befäster sin jumboposition i det röda fältet vilket innebär att studieorten saknar möjligheten att tillgodose studenter med boende under höstterminen. Även om byggnationen har ökat är det under all kritik att idag främst erbjuda boende till studenter med tjockast plånbok. Hyran måste sänkas till anständiga nivåer och det offentliga måste fortsätta ta sitt ansvar med ett investeringsstöd för att bygga billiga, gärna klimatsmarta, hyresrätter som unga faktiskt har råd att bo i.

Under denna mandatperiod har Socialdemokraterna höjt bidragsdelen i studiestödet med trehundra kronor, en viktig jämlikhetsreform som sänker trösklarna till den högre utbildningen, bidrar till ett mera aktivt studentliv och är i många fall avgörande för att sluta månadens redan tungt belastade studentbudget. Studentpolitiken ska stimulera det livslånga lärandet, inte avveckla den svenska kunskapsnationen.

Enorma investeringar för att bekämpa den psykiska ohälsan, fördubblat tandvårdsbidrag och höjd ålder för avgiftsfri tandvård samt att utöka antalet högskole- och vuxenutbildningsplatser är bara några reformer från mandatperiodens rödgröna styre. Och inte minst Sveriges nuvarande miljö- och klimatbudgeten, som är den största någonsin, besvarar ungas högst prioriterade oro.

I mitt Sverige är det varken tjockleken på dina föräldrars plånbok eller ditt postnummer som skall utvisa din framtid. Den socialdemokratiska studentklubben Demos är fast förankrade i övertygelsen att din framtid ska utmärkas av dina egna beslut i studie- och arbetslivet. En jämlik högskola är grunden i en rättvis välfärdsstat och den enda garanten för detta är en socialdemokratisk regering.

Marcus Karlén (S), Växjö, Demos S-studenter