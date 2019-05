Jag är förvånad över att man inte håller sig till sanningen om bensinpriserna i bensinupproret.

Foto: Lise Åserud

Jag har kört bil i 50 år. 1969-70 var snitt priset per liter 0,84 kronor. Jag jobbade då som industriarbetare med en lön på tio kronor per timme. Det var över genomsnittet som låg på cirka åtta kronor per timme. Bensinpriset var alltså cirka en tiondel av timpengen för en arbetare.

Idag 2019 har en industriarbetare mellan 160-170 kronor per timme. Fortfarande cirka en tiondel av timpengen. Så har det fortsatt genom åren.

Det är viktigt att framhålla proportionerna lön och vad saker och ting kostar i förhållande. Dessutom är motorerna i bilarna otroligt effektiva och bränslesnåla jämfört med för 50 år sedan.

1969-1970 drog de flesta bilar en liter milen. Idag 0,5-0,6. Jag kommer dubbelt så långt på en liter 2019.

Kontentan blir att bensinpriset är billigare än på länge. Plocka ner plakaten och sansa er ni som är med i bensinupproret.

Jonny Bergstrand