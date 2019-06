Priset på fossila bränslen måste höjas

Priset på fossila bränslen måste bli högre; för miljöns skull och för människors hälsas skull. Det skriver en rad representanter för Bensinupproret 3.0.

På bara några få veckor har över 11 000 svenskar samlats kring insikten att det inte ska vara dyrare att fatta miljövänliga beslut än att välja miljövidriga produkter.

Priserna på fossila bränslen är för låga när deras användning hotar klimat, miljö och människors hälsa på ett oacceptabelt sätt.

Avgaser försämrar människors mående och leder till för tidig död för 7 600 personer om året (studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet).

Koldioxidutsläppen sätter kommande generationers existens på jorden i ett gungfly. Moralen i det beteendet är tveksam. Samtidigt vänder vi oss mot dagens polariserade debattklimat: Du blir inte en miljömupp bara för att du cyklar, och du blir inte ett miljösvin bara för att du inte lever helt klimatneutralt.

Vi ska var och en göra det bästa utifrån de förutsättningarna vi har, för jordens resurser är varken oändliga eller gratis. Det måste kosta att förstöra, men vad kostar det att förbränna en liter fossilt bränsle? Sjukvårdens kostnader för luftföroreningarna var enligt IVL 56 miljarder kronor 2015. Det motsvarar 6 kronor per liter fossilt bränsle. Att binda koldioxid i atmosfären är ännu mycket kostsamt: 13 kronor per liter. Om vi bilägare ska betala detta hamnar vi på astronomiska 37 kronor per liter istället för dagens 17 kronor.

Faktum är att skattebetalare idag och imorgon får täcka fossilfordonens samhällskostnader. Ett annat faktum är att vi behöver fordon för att hålla vårt samhälle vid liv så en del av kostnaderna måste täckas av det gemensamma:

• Skatt på bensin och diesel måste höjas. Dagens låga pris driver bilismen åt fel håll.

• Priset på fossilt bränsle måste täcka samtliga miljö- och hälsokostnader det förorsakar.

Det finns människor på landsbygden som måste ha bil för att ordna vardagen och det finns de som måste köra till jobbet men som halkat efter i löneutvecklingen. Självklart måste de få stöd, men faktum är att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och dessa resor vill vi för miljöns och hälsans skull minska. Vi menar att fossila transportmedel måste fasas ut senast inom 20 år. Efter det måste vi ha fordon som drivs av miljö- och klimatvänligare bränslen.

Fram tills dess krävs det att vi alla börjar använda våra fordon på ett ansvarsfullt sätt, eftersom allt annat vore omoraliskt mot kommande generationer. De fossila bränslena måste fasas ut för klimatets skull, för människors hälsas skull, för ekonomis skull och för Sveriges framtids skull.

I Facebookgruppen för Bensinupproret 3.0 finns mängder med kreativa och realistiska tankar om hur stödet till glesbygden kan utformas och övergången till det fossilfria cirkulära samhället kan genomföras, bland annat. Om du delar vår vision om en fossilfri värld är du välkommen att läsa, fundera och delta i diskussionerna om landsbygdens utveckling och vägen till det fossilfria samhället - diskussioner som tar hela Sverige mot framtiden.

