Så tar vi den svenska välfärden framåt

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller sjukvård och omsorg. En åldrande befolkning, krav på mer specialistkompetens och ett vikande skatteunderlag skapar ett ökat tryck på välfärden.

Kommuner och regioner kommer att få ytterligare fem miljarder kronor i budgeten under året. Men det räcker inte. Centerpartiet kommer därför redan i vårens budgetförhandlingar med regeringen och Liberalerna driva på för att mer pengar ska gå till kommuner och regioner.

Vi vill också att fler riktade statsbidrag ska förvandlas till generella statsbidrag. Genom att ge Sveriges kommuner och regioner mer frihet att själva prioritera vad som är viktigt kan varje skattekrona användas mer effektivt utifrån lokala förutsättningar.

I och med Januariavtalet har Centerpartiet även drivit igenom en genomgripande primärvårdsreform som ger rätt till en fast läkar- eller vårdkontakt för varje patient, en uppdaterad kömiljard, samt betald utbildning och fler karriärtjänster för sjuksköterskor.

Vi behöver jobba ännu mer med förebyggande hälsovård och göra vården till en mer attraktiv plats att arbeta inom. Dessutom vill vi att det ska bli lättare för vårdpersonal att göra karriär, och ge fler läkare och barnmorskor möjlighet att driva sina egna vårdmottagningar och mindre förlossningskliniker.

Centerpartiet ser ett behov av ytterligare kraftfulla satsningar för att säkra att hela Sverige får tillgång till en nära, trygg och tillgänglig vård. Vi ser hur vårdpersonalen varje dag kämpar tappert för att ge människor bästa möjliga vård, trots hög belastning och mycket stress. Verkligheten vi står inför kräver att staten tar ett större ansvar.

För att vända utvecklingen krävs Centerpolitik, som ser till att skatteintäkterna ökar. Centerpartiet arbetar för att det ska bli både billigare och lättare att hitta ett jobb eller starta företag. Vi genomför politik som gör det mer attraktivt att bo och leva även utanför de större städerna, så att hela Sverige kan leva.

Vi kommer fortsätta driva på för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård de behöver - i hela landet. Så stärker vi samhällskontraktet och tar svensk välfärd framåt, så att fler människor får en trygg sjukvård de kan lita på.

Per Schöldberg (C), riksdagsledamot, Sven Sunesson (C), regionråd