Samhällsintroduktion är en viktig pusselbit i integrationen

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna prioriterat i höstbudgeten en satsning på utökad samhällsorientering från 60 timmar till 100 timmar.

I svensk politik råder en stor samsyn om att det behövs en väl fungerande samhällsorientering för att förbättra och skynda på integrationen.

I dag kommer många människor inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett permanent utanförskap. Vi menar att det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang.

Det är information som snabbt måste förmedlas för att förbättra integrationen. Intensivåret ska kraftigt korta ner tiden från att en person kommer till Sverige tills att den får ett jobb. Redan nästa år tas de första stegen för att genomföra satsningen och helheten planeras vara på plats 2021.

I budgeten satsas det dessutom på att asylsökande ska kunna lära sig svenska och ta del av samhällsorientering från dag ett.

Centerpartiet ser nyanländas integration som en viktig del i utmaningar vi har framför oss. Det är då viktigt att tonläget i debatten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna inte överskuggar viktiga politiska beslut och skapar onödiga konflikter som egentligen inte finns.

Eva Johansson (C), kommunalråd, Andreas Olsson (C), gruppledare, Tomas Johansson (C), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd