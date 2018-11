Ska bostadsbolagen vara mjölkkossorna i VKAB?

Anders Bengtsson (C), styrelseordförande Växjöbostäder, försöker i en insändare den 13 november förklara det han kallar "missuppfattningar". Undertecknad tackar för svar i den mån svaren berörde mina frågor.

Ett missförstånd blev ju klarlagt. Försäljningen av bostäder var inte i första hand tänkt att vara bra för Växjöbostäder och deras kunder utan för kommunen. Sedan förstår jag inte resonemanget: ”Växjöbostäder ägs av alla invånare och våra tillgångar (fastigheter) är kommuninvånarnas tillgångar. Om vi säljer tillgångar ska det också tillfalla alla kommuninvånare, inte bara de som bor hos oss. Eller hur?”.

Värdet långsiktigt för kommuninnevånarna är väl större om pengarna satsas i Växjöbostäders fastigheter än om de används kortsiktigt till kommunala driftskostnader?

Vinsten. ”Allmännyttiga bostadsbolag ska gå med vinst”. Det ifrågasätter jag inte. Alla företags övergripande mål är att ge vinst. Det är nivån som kan diskuteras och varför vinstkraven verkar vara olika på de kommunala bolagen. Om vi tittar lite på koncernen VKAB är läget för de ingående bolagen följande.

Veab gjorde under åren 2013-2017 en förlust på 37 miljoner. Hade man inte fått koncernbidrag från det självspelande pianot Växjö Elnät AB hade förlusten varit mycket större. Bidraget från elnät var under dessa år cirka 100 miljoner såvitt jag kan se, det vill säga fjärrvärme och elproduktion har gått med en rejäl förlust. Förmodligen har kostnadsöverdragen för senaste kraftblocksbygget spelat in, men det är ingen ursäkt. Det går att hålla sig inom kostnadsramen. Det blev till och med några miljoner över när Sandvik 2 byggdes. Vöfab gjorde under åren 2013-2017 en vinst på 62 miljoner. Videum gjorde under samma tid en vinst på 60 miljoner.

Slutsats. Totalt från energibolaget och lokalfastighetsbolagen har inte funnits några utdelningar att hämta över tid. Koncernens vinst har ju i princip kommit från bostadsbolagen. Ungefär 600 miljoner kronor för de berörda åren har bostäderna levererat i vinst, exklusive försäljningar.

Varför tillåts Veab, Vöfab och Videum göra otillfredställande resultat jämfört med bostadsbolagen?

Jag kan tänka mig följande scenario. I Vöfabs fall är det nog svårt att öka vinsten. Där bestämmer ägaren/hyresgästen Växjö kommun hyrorna. I Videums fall har man nog också starka motparter. Veab då? Höja fjärrvärmetaxan med 7 procent? Den verksamheten har ju gått med förlust. Här har man nog också starka motparter, till exempel Villaägarföreningen. Men det är ju här resultatet borde förbättras.

Vad göra om koncernen totalt ska få rimliga resultat? Öka vinsten på de bolag som hyr ut lägenheter och låta resten slippa krav?

Arne Persson, styrelseledamot i några bolag förr i tiden