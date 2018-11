Ska Kronobergs län leda eller ska vi ledas?

Färdtjänsten är död. Science fiction? Knappast! Det skriver Stefan Johansson på Funkibator.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det tog 100 år för telefonen att användas av uppåt 90 procent av befolkningen. Kylskåpet tog 30 år. Färgteven 20 år och mobilen 10 år. Tekniksamhället har vant människan vid snabb teknikanpassning. Tillvänjning och användande av självkörande fordon kommer att gå ruskigt fort.

Tror du att det här är science fiction? Knappast! Det här finns idag. Det här sker just nu. Ja, du läste rätt. JUST NU! GM ansökte i januari 2018 om att tillverka bilar utan ratt och pedaler. Waymo beställde samtidigt 20 000 sådana fordon, att användas i Phoenix city. Inte nog med det, Waymo igen, beställde ytterligare 62 000 bilar bara för några veckor sedan. 11 av världens 12 ledande biltillverkare har annonserat att de kommer ha självkörande bilar 2021. Chaufförer inom spedition, taxi och färdtjänst. Sorry, men era yrken är utdöende och kommer att ersättas av, ingen människa alls, fordon som kör själva. Planera för karriärbyte för det här kommer hända inom er livstid, ja faktiskt relativt snart.

En transportfråga? Nej, det här är en fråga om allt! Bilar står idag parkerade 95 procent av sin tid. Med ett effektivare användande så rasar antalet bilar till 10-20 procent av dagens. Färre parkeringsplatser. Värdet på fastigheter minskar då mark blir tillgänglig. Bilfria städer. Arbetsmöjligheter i fordonet och kortare restider genom snabbare hastigheter. Olyckor minskar rejält. Inget körande är så ineffektivt som en människa bakom ratten, som sms:ar, som reagerar långsamt, som feltolkar, som somnar. Våra sinnen är allt ifrån perfekta, jämfört med teknikens outtröttliga avkänningssystem.

Funkibators intresse är inte självkörande fordon i sig, utan upplägget kring färdtjänst. Om tio år kommer chaufförer inte behövas och fordonen används effektivare. Men har någon överhuvudtaget tänkt kring hur rullstolsanvändare ska kunna nyttja transportsystemet helt självständigt? Vi vill liksom inte, åter igen, behöva vara beroende någon hjälpande person. Textavläsning på skärm, hörapparat, talsyntes, elektrisk rullstol, trapphiss har gjort underverk på hjälpmedelssidan. Människor med behov kan med hjälp av teknik bli helt självständiga. Nu står vi inför ett totalt systemskifte på transportsidan, men har trafikplanerare, tekniker, strateger, samhällsutvecklare tänkt tillräckligt långt!? Vi tror inte det och vill därför lyfta frågan.

Politiker och ledare i Kronobergs län, hur ambitiösa och förutseende är ni? Ska vårt län vara ett län som leder eller ska vi ledas? Samhällsplanering handlar om att ta initiativ, starta upp piloter och våga bryta ny mark. Hur många anställda finns det idag som arbetar med dessa framtidsfrågor? Vi kan sätta vårt högra rullstolshjul på att de kan räknas på ena handens fingrar.

Sverige är ett teknikland men USA, Singapore, Japan är långt före oss med teknik och tillgänglighet. Så vem är vågad nog att ta några djärva steg framåt och se till att Småland blir nybyggare, precis som i berättelsen om Karl-Oskar och Kristina? Eller ska vi vänta, och konstatera att personerna på 1800-talet var mer pionjärer än vi är idag?

Stefan Johansson, Funkibator