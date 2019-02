Skog med höga naturvärden måste skyddas

Vår tidigare replik om skydd av skog väckte reaktioner. Den var dock inte, såsom naturbrukaren Bernt Söderberg antyder, en skogshistorisk beskrivning av Kronoberg.

Bernt Söderbergs bild av forna marker stämmer heller inte med forskningens bild av huvuddragen i tidigare skogslandskap. I Kronoberg återfinns på sina håll fortfarande höga naturvärden, utöver i hagmarker också i till exempel äldre skogar med ädellövträd.

Vår poäng var helt enkelt att landskapet idag alltmer domineras av täta, artfattiga granmonokulturer, och att det är bråttom att skydda de få höga naturvärden som finns kvar, här liksom i resten av landet. Om inte skogsbruket förändras, kommer framtiden vara mörk, både för skogens övriga arter och för de människor som idag njuter av skogspromenader, bär- och svampplockning.

Det finns många exempel på småskogsbrukare som fortfarande vårdar sina marker med största omsorg. Problemet är den ensidiga, industriella logik som kommit att prägla förvandlingen av landskapet.

I norra Sverige dominerar storbolagen skogsägandet. I södra Sverige har ett stort antal enskilda markägare under lång tid brukat landskapet, men numera överlåter majoriteten av dessa hanteringen åt aktörer med ensidiga metoder. Hyggen och likåldriga monokulturer breder ut sig på mark som kunde ha hyst trevliga blandskogar med större inslag av till exempel rönn, asp, sälg och ek. Ny forskning visar dessutom att blandskogar, utöver andra fördelar, kan ge likvärdig ekonomi.

Södra är en internationell skogsindustrikoncern med miljardvinster. Företaget är FSC-certifierat, men har vid flera tillfällen fått anmärkningar för brott mot regelverket. Gustav Tibblin på Södra argumenterar i en debattartikel som om förlusten av biologiskt rika ekosystem kunde uppvägas av nyskapande av briststrukturer som död ved i artfattiga trädbestånd med korta omloppstider. Han skriver om fler träd, men glömmer att fler träd och ökad virkesvolym knappast är synonymt med biologiskt rik skog. Den är oftare gles, flerskiktad och varierad med riktigt gamla träd och med längre kontinuitet. Vad gör Södra för att förhindra att fler skogar med höga naturvärden avverkas?

De flesta idag hotade arter är knutna till den mest produktiva skogsmarken – lågproduktiva impediment har ringa värde för hotade arter. Därför måste just produktiv skog skyddas. Från forskarhåll anges minst 20 procent som ett riktmärke. Internationella åtaganden förbinder Sverige att långvarigt skydda 17 procent av respektive naturtyp. Enligt Naturvårdsverket är ungefär 4 procent av all produktiv skog under formellt långsiktigt skydd. Få länder i världen avsätter mindre.

I Småland är siffran ungefär 2 procent. Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens kartläggning av värdekärnor härom året, indikerade att ännu ej skyddade sådana uppgår till ytterligare ett par procent av produktiv skogsareal. Det är allt som finns kvar. Om vi omedelbart skyddade all denna värdefulla skog från avverkning, skulle det alltså ändå inte räcka för att nå upp till våra åtaganden.

Skogsindustrin räknar på sitt eget sätt. De framhärdar i att andelen skog undantagen från skogsbruk är över 30 procent, men inkluderar då lågproduktiva impediment, frivilliga kortsiktiga avsättningar och inte minst så kallad hänsyn på hyggen. Det är något helt annat än långsiktigt skydd av produktiva ekosystem. De frivilliga avsättningarna kan när som helst bytas till annan mark, och ger alltså inga garantier för något skydd över tid.

Gustav Tibblin hänvisar till forskning. Man kan fråga sig vilken. Bevisbördan vad gäller trovärdighet ligger hos industrin, om man nu väljer en verklighetsuppfattning som avviker från Naturvårdsverkets och Artdatabankens. Och var finns forskningen om att nyckelbiotopsinventeringen inte fungerar?

Det är angeläget att återstående skogar med höga naturvärden omedelbart skyddas från avverkning. Den mark som ägnas åt produktion bör också ge plats för andra värden än träråvara. Nog borde ett land som Sverige ha råd med det?

Martin Andersson, Per Darell för Naturskyddsföreningen Kronoberg, Mångfaldsgruppen