Stärk kunskapen om psykisk ohälsa

Vänsterpartiet i Växjö menar att det måste finnas kompetens hos alla anställda i Växjö kommun i att kunna möta och erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa och risk för suicid, skriver Elisabet Flennemo (V) och Maria Garmer (V).

I Sverige tar en person sitt liv var sjätte timma. Ungefär 90 procent av dessa lider av en långvarig eller kortvarig psykisk ohälsa, vilket i de flesta fall kan behandlas med rätt vård och hjälp.

Självmord förekommer i alla samhällsklasser, oavsett ålder och kön, och är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor. Tidigare självmordsförsök är den högsta riskfaktorn för att försöka ta sitt liv igen och i Sverige försöker ungefär 15 000 personer att ta sitt liv varje år. Men det finns ett stort mörkertal. Varje år drabbas mellan 10 000 och 15 000 anhöriga och närstående av svår sorg på grund av suicid. Dessa personer löper risk för att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa på lång sikt och behöver stöd.

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en överenskommelse om psykisk ohälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, där en av insatserna är att förebygga självmord.

Flera kommuner i Sverige har redan tagit fram handlingsplaner. En av dessa är Södertälje kommun där målet för det suicidpreventiva arbetet är att ingen person – barn, vuxen eller äldre – ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv. Södertäljes handlingsplan riktar sig till kommunstyrelsen, alla nämnder samt anställda inom kommunen som i sitt yrke möter personer med psykisk ohälsa och risk för suicid eller som möter anhöriga till personer med risk för suicid.

Region Kronoberg bedriver ett utvecklingsarbete i syfte att stärka det suicidförebyggande arbetet. Under december genomförs flera aktiviteter i Kronoberg, bland annat visas filmen ”Stör döden” i periodpauserna på hockey- och innebandymatcher i länet. Under nästa år kommer ett skolbaserat program att erbjudas årskurs 8 i länets alla högstadieskolor (Youth aware of Mental health, YAM).

Det pågår även ett arbete med att ta fram en regional handlingsplan. Planen är nu ute på remiss och tanken är sedan att varje kommun utarbetar en egen handlingsplan. Det är ett viktigt och angeläget arbete som nu håller på att ta fart i länet.

Hur kommer ansvariga politiker i Växjö kommun hantera uppmaningen från regionen att ta fram en handlingsplan för Växjö kommun? För några år sedan lämnade Socialdemokraterna en motion om att ta fram en handlingsplan för suicidprevention till kommunfullmäktige som avslogs.

Vänsterpartiet i Växjö menar att det måste finnas kompetens hos alla anställda i Växjö kommun i att kunna möta och erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa och risk för suicid. Den kunskapen ska också kunna användas i möten med anhöriga till personer med risk för suicid. Med baskunskap i suicidprevention vågar en fråga och se till att personen får rätt hjälp. Kunskapen är också värdefull internt kollegor emellan.

Elisabet Flennemo (V), Maria Garmer (V)