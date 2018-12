Tillfällig lag splittrar familjer

Två år med den tillfälliga utlänningslagen visar en utvärdering att de konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för har blivit verklighet, skriver Röda Korset.

Foto: Jessica Gow/TT

Sommaren 2016 beslutade riksdagen att föreslå en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Den tillfälliga lagen innebar att rätten till uppehållstillstånd kraftigt begränsades och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå. Bakgrunden var det stora flyktingmottagandet under hösten 2015. Röda Korset lyfte redan då en risk för allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa.

Röda Korset har efter två år med den tillfälliga lagen genomfört en utvärdering som visar att de konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. I rapporten konstaterar vi också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.

En konsekvens av den tillfälliga lagen är att det idag finns människor i Sverige som flytt krig, och fått uppehållstillstånd, men som inte får återförenas med sin familj under den tid lagen gäller. I rapporten intervjuas till exempel Ali som inte såg sin son på tre år. När han flydde från Syrien var sonen bara ett par månader gammal. Förra veckan fick Ali äntligen återförenas med sin son och fru, bland annat tack vare juridisk hjälp från Röda Korset, men många andra väntar fortfarande på att få återförenas med sina familjer.

Många av de här personerna kommer just från Syrien och deras familjer finns ofta i flyktingläger eller på flykt i tredje land under svåra förhållanden. Röda Korset har under arbetet med rapporten gått igenom 161 domar och beslut från Migrationsverket och vi ser att det i många fall är barn och föräldrar som separeras.

Intervjuer med vårdpersonal, volontärer och de som själva lever med den tillfälliga lagens konsekvenser visar att den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av att hållas åtskild från sin familj. Även att införandet av tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd har lett till en ökad psykisk ohälsa. I Växjö bedriver Röda Korset varje vecka aktiviteter i syfte att skingra tankar och minska stress, så som att vi anordnar läxjälp och skapar mötesplatser.

Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 19 juli 2019 och innan dess kan vi förvänta oss ett politiskt beslut kring vad som ska gälla framöver. Då måste hänsyn tas till de allvarliga humanitära konsekvenser som den tillfälliga lagen fört med sig, inte minst för de barn som på grund av den tillfälliga lagen väntar på att få återförenas med sina föräldrar.

Charlotte Branting, ordförande Vederslöv rödakorskrets, Stefan Bergström, ordförande Växjö rödakorskrets, Angela Marxs Åberg, ordförande Åby-Tjurheda rödakorskrets, Lars Wennerstål, ordförande Dacke rödakorskrets, Anne Maj Karlsson, ordförande Ingelstad rödakorskrets, Lena Svensson, ordförande Söraby-Tolg rödakorskrets, Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset