Tryggare platser för våra bankomater

Sällan är något så felplacerat som bankomater. Ute på en vägg där kunden är helt oskyddad.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är risk för rån och smarta banditer som kan avläsa nummer och koder.

På vissa bankkontor är de placerade inomhus, då är det mera tryggt.

På kontor som är nedlagda, har kanske öppet någon timma per vecka, här borde finnas möjlighet att bygga om till en liten lokal där kunden kunde stänga och låsa in sig under tiden.

Väntande kunder kunde sitta på en bänk och vänta sin tur. Det känns tryggt och säkert. Vi har nyligen gjort nya pengar, så i något fall kanske vi vill växla till oss pengar i en automat, tryggt och säkert och inte beroende av väder och vind.

Karl-Erik Olofsson