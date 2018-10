Undernäring måste börja tas på allvar

Det är dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar. Vi har inte råd att fortsätta att negligera undernäring, ett mycket allvarligt hot emot hälsan, skriver Jan Johansson, ordförande för SPF Seniorerna i Kronobergsdistriktet.

Undernäring är en dold epidemi, ett stort folkhälsoproblem som nästan ingen talar om. Det finns i hemmen, på sjukhus och på äldreboenden. En ny rapport framtagen på initiativ av Nutritionsnätverket i samarbete med SPF Seniorerna, som kartlagt omfattningen, visar att uppskattningsvis 400 000 svenskar ligger i riskzonen. Bland kommunerna i Kronoberg är det stor skillnad i hur kommunerna arbetar och det är uppenbart att många kommuner inte tar problem med undernäring på allvar.

Undernäring leder till sämre svar på behandling, sämre livskvalitet, längre vårdtider, förtida död samt stora samhällskostnader. Den samlade kostnaden för undernäring inom vård och omsorg beräknas i runda tal vara dubbelt så stor som kostnaden för övervikt och fetma. Trots dessa allvarliga konsekvenser är uppmärksamheten i samhället skrämmande liten.

Det ses ofta som en ”naturlig” följd av sjukdom och åldrade och därmed något som inte kan påverkas, men det är fel. Undernäring går att behandla, ofta framgångsrikt om rätt resurser sätts in i tid. Att servera godare mat för att komma åt problemet räcker tyvärr oftast inte. Behandling av undernäring måste ses som en integrerad del av medicinsk behandling, där god och näringsrik mat kompletteras med andra insatser.

Detta har Socialstyrelsen understrukit genom en föreskrift som tydliggör kommunernas ansvar i arbetet med att förebygga och behandla undernäring. Tyvärr går det inte se några effekter av föreskriften i den granskning vi genomfört. Under 2016 och 2017 gjordes i genomsnitt cirka 100 000 riskbedömningar per år i landets kommuner. Det är alldeles för få. Våra beräkningar visar att det borde göra 3-4 gånger fler och när de väl görs sätts sällan rätt åtgärder in. Det innebär att inom äldreomsorgen får bara var femte person med risk för undernäring rätt behandling.

Kronoberg hör till de län där det finns stora skillnader mellan kommunerna. Bäst i länet är Lessebo där 84 procent av alla som ligger i riskzonen för undernäring upptäcks. Sämst i länet är Ljungby. Där upptäcks bara 15 procent.

I ett land med en växande och åldrande befolkning är det angeläget att vård och omsorg uppmärksammar och prioriterar detta allvarliga hälsoproblem. Vi behöver en kraftsamling med åtgärder av kommuner, landsting och regeringen:

• Ställ kvalitetskrav avseende nutritionsomhändertagande i avtal med vård- och omsorgsutförare.

• Skapa fler dietisttjänster i kommuner och landsting som ingår i en sammanhållen vårdkedja.

• Öka grund- och fortsättningsutbildningen inom nutrition inom alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.

• Ge mer utrymme för personalen att vara ett stöd vid måltiden.

• Utveckla förbättrade systemstöd och inför nationella kvalitetsmål för nutrition.

• Genomför en nationell uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter.

Det är dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar. Vi har inte råd att fortsätta att negligera undernäring, ett mycket allvarligt hot emot hälsan.

Jan Johansson, ordförande för SPF Seniorerna i Kronobergsdistriktet