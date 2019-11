Ungdomens förebilder står sig väldigt starkt

Konservatism är att bevara det goda och att inte ge kommande generationer sämre förutsättningar. Det skriver Bo Frank (M).

Foto: AP Photo

En obildad skurk i Vita huset och en buse i 10 Downing Street. Diktatur i Kina och Ryssland. Korruptionen är vår tids största problem. Hur kunde det bli så?

Häromdagen trillade en bok ner från de överfyllda bokhyllorna. The Creative Society, från 1968 av Ronald Reagan, då guvernör i Kalifornien. Jag läste om den. Boken skulle med nutidens värderingar kunna ha varit skriven av en popikon från den tidsandan, i just Kalifornien. Bärande kapitelrubriker, översatt. Hur sjuk är sjukvården, om generationsgapet, vår förgiftade luft, vatten och land, bevarande av mark för friluftsliv... Reagan grundade miljömyndigheten California Air Resources Board före motsvarande federala organ. Fram till Trump har delstater kunnat välja Kaliforniens eller de slappa federala bestämmelserna.

Sedan Reagans dagar har guvernörer av olika partifärg i Kalifornien varit föregångare. Som kommunalråd i Växjö. När det gäller klimat och miljö. I dag driver delstaten fler än ett hundra processer mot regeringen för att man vill försvara miljö och natur...

Ronald Reagan var USA:s mest populära president. Vänlig, artig, lågmäld. Alltid leende. Gick under benämningen The Great Communicator. Tillsammans med Margret Thatcher knäckte han Sovjetunionen och började nedrusta. Reagan utsåg den första kvinnan till HD, en kvinna som var för aborter. Han skar inte sjukvårdsprogram, han försvarade minoriteters rättigheter vid ett kontroversiellt dammbygge och sänkte skatter. Reagan växte upp under knappa omständigheter. Examen i, hör och häpna, sociologi och ekonomi. Jobb som badvakt, sportkommentator, skådis, fackföreningsledare och radiopratare. Bättre bakgrund än den som bara hållit på med politik.

Dagar innan Berlinmuren föll talade Margret Thatcher i FN om ett fritt Europa. Kemisten, partiledaren och premiärministern talade om koldioxidutsläppen och om regnskogarnas betydelse. Thatcher var engagerad i miljöfrågorna men ett berömt citat från henne, som jag återser på SvD:s ledarsida är fritt översatt: " Ett av de största problemen i dag är att vi styrs av människor som bryr sig mera om känslor än tankar och idéer." I sitt tal I FN sa Thatcher att klimatet visserligen ändrats förut, men att det nu förändras i och med att mängden koldioxid ökar. Hon varnade för skövling av regnskogar eftersom de har en unik förmåga att ta upp koldioxid. Thatcher ville att FN skulle anta en internationell klimatkonvention. Kära läsare, världen fanns innan Greta!

Jag har skolat mig själv i Reagans och Thatcher anda. Konservatism är att bevara det goda och att inte ge kommande generationer sämre förutsättningar. Edmund Burke pratade om samhället som en organism av döda, levande och ofödda. Vad är viktigare än att” konservera” en levande natur? Eftersom verkligheten har skildrats med röda glasögon i vårt land alldeles för länge har många bärare av det goda samhället utmålats som motsatsen.

I dag. Många så kallade konservativa är illitterata flåbusar utan vare sig goda känslor, tankar och idéer. Så har vi alla dessa liberaler som sätter individualism och en odefinierbar mångfald över en samhällsnytta som ger människor det som var samhällets ursprungsidé. Gemensamt skydd och säkerhet. Socialister har kapitulerat för allmän värdenihilism. Jag bara konstaterar att min ungdoms förebilder står sig. Det goda samhället fungerar inte när var och en gör vad som faller en in för stunden. Det har aldrig varit lättare att gå vilse i en tid då allt är rätt och inget är fel. Något också för kyrkan att tänka på i stället för att flumma runt kring röda medias kultursidor och islam.

Konservatismen är en balans mellan individ och samhälle. Nu går individnyttan före samhällsnyttan. Hade jag varit 30 år yngre hade jag startat ett nytt parti. Nu verkar jag för att det parti jag tillhör ska sätta samhällsnyttan före individnyttan.

Bo Frank (M)