Varför sänka bensinskatten för storstäderna?

Att sänka bensinskatten för alla är ett väldigt trubbigt verktyg för att hjälpa personer på landsbygden. De tre kommuner i Sverige som kommer att gynnas mest av förslaget är Stockholm, Göteborg och Malmö. Då blir det snarare motsatt effekt till det som Moderaterna säger sig vilja lösa. Detta skriver Per Schöldberg (C) med anledning av Anna Tenjes debattartikel i Smålandsposten den 24 september där hon föreslår en sänkning av bensin- och dieselpriset med en krona per liter till nästa år.