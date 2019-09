Växjö kommun är på fel väg

Vi är många invånare som med stort intresse följt Smålandspostens utmärkta artikelserie om kommunens värdegrund och hur processarbetet lett till ökad förvirring och kaos. Första känslan är sorgsenhet, därefter att man skäms.

Växjö är i grunden en expansiv och utvecklingsinriktad kommun. Men det som under många år byggts upp på ett framgångsrikt sätt kan snabbt devalveras. Just nu underpresterar kommunen inom fyra av fem huvudprocesser. På utbildningssidan rankas Växjö på den undre halvan i Sverige. Kultur-, fritids- och evenemangssidan håller sakta på att nedmonteras. När det gäller att utveckla en växande stad och landsbygd ligger Alvesta just nu före genom att kunna erbjuda fler villatomter och mer verksamhetsmark. Inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet tappar Växjö i betyg när det gäller en serviceinriktad myndighetsutövning liksom att företagsklimatet sjunker.

Med ett framgångsrikt processarbete borde det vara tvärtom. Den politiska ledningen har ytterst ansvaret för att styra skutan rätt igen. Växjö har alla förutsättningar!

Stolt invånare