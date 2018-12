Vi har fullt fokus på regionens utveckling

Centerpartiet fick tillsammans med M, L och KD tillräckligt starkt stöd i Region Kronoberg för att ta ledningen för länets utveckling. Vi som av fullmäktige tilldelats ledande positioner i regionen kommer att jobba för kronobergarnas bästa.

Foto: Claudio Bresciani/TT

För Centerpartiet är vårdcentralerna navet i länets hälso-/sjukvård. Vårdcentraler ska finnas i hela länet, nära dig. För att möta de krav vi patienter har vill vi utöka vårdcentralernas uppdrag för mer nära vård. Vi vill att det ska finnas fler olika specialister på vårdcentralerna för att kunna utföra mer sjukvård. En del av den sjukvård som idag görs på våra sjukhus skulle mycket väl kunna genomföras på vårdcentraler.

Vi vill använda ny modern teknik, för att möjliggöra sjukvård på distans och bättre egenvård. Du ska till exempel kunna möta en läkare hemifrån, läsa journalen på nätet, boka/omboka tider själv. Hembesök för de som är mest behövande ska ske från vårdcentralen. Vi vill att det ska vara färre patienter per läkare och sjuksköterska. Då blir det mer attraktivt att arbeta på vårdcentralen.

Nära vård betyder också tillgång till akut sjukhusvård vid behov. Vi vill utveckla och slå vakt om våra två akutsjukhus. Akut vård ska finnas nära, planerad specialistvård ska vara bäst.

Vi är väldigt glada över att Centerpartiets initiativ till att få bättre täckning för ambulansen i länet har resulterat i en ny ambulansstation i Lessebo kommun. Det ger kronobergarna snabbare tillgång till ambulans.

Bristen på rätt utbildad arbetskraft är ett stort problem både för Region Kronoberg och för det privata näringslivet. Därför är regionens satsningar i utbildning på allt från ”Mot nya höjder” där grundskolans elever ges intresse för naturvetenskap och matematik, till Linnéuniversitetet och yrkeshögskoleutbildningar, viktigt.

Bristen på sjukvårdspersonal kan lösas. Lönen är en viktig del, men inte allt. Arbetsmiljön, delaktighet, möjlighet till utveckling och ”karriärvägar” under arbetslivet är också viktigt. Alla som arbetar hos oss ska känna stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i schemaläggningen. Det ska finnas goda möjligheter att kombinera arbete i sjukvården med forskning.

Barn och ungdomar ska snabbt få den vård de behöver. Vi vill att all specialiserad barn- och ungdomsvård ska samlas på Centrallasarettet till ett ”Barnens hus”, för bättre samordning för barnens bästa. Vi måste avskaffa kön till BUP genom att förstärka vårdgarantin och införa vårdval BUP i likhet med det som finns för vårdcentraler.

Utifrån länets förutsättningar som glesbygd ska vi ha Sveriges bästa kommunikationer. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronobergs län med omvärlden. Tillgång till kollektivtrafik är viktigt vid lokalisering av företag. Kollektivtrafiken över länsgränsen ska stärkas. För kronobergare är bilen ett viktigt transportmedel. Vägarnas standard och hastigheten på vägarna är därför betydelsefullt för länets utveckling. Ett starkt samarbete med näringslivet och andra intressenter i länet runt infrastrukturfrågorna är en framgångsfaktor för att nationella satsningar ska ske i länet.

Region Kronoberg måste bli en tydligare kraft för regional utveckling. Vi är beredda att ta ansvar och utveckla Kronobergs län med allt från sjukvård och kollektivtrafik till kultur.

Vi vill utveckla. Vi vill framåt!

Sven Sunesson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Carina Bengtsson (C), ordförande trafiknämnden, Anna Johansson (C), 1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Britt-Louise Berndtsson (C), ordförande Regionfullmäktige, ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden