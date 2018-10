Vi trodde skolan skulle vara avgiftsfri

Hur ska vi kunna äta oss mätta med en matersättning på 20 kronor om dagen under våra praktikperioder? Hur ska vi kunna ta oss till praktiken när milersättningen är tio kronor per mil? Det frågar sig Teknikumelever på el- och energiprogrammet.

”Den svenska skolan är avgiftsfri”, sa de. Alla ska ha rätt till sin utbildning och det är skattepengarna som står för finansieringen. Så nu ställer vi, treorna på el- och energiprogrammet på Teknikum, framtidens elektriker, oss frågan: Hur ska vi kunna äta oss mätta med en matersättning på 20 kronor om dagen under våra praktikperioder? Hur ska vi kunna ta oss till praktiken när milersättningen är tio kronor per mil?

Hur mycket lägger du på en lunch? En genomsnittlig “dagens” kostar enligt en undersökning av Gastrogate 94,2 kronor. Alltså 74,2 kronor mer än vad vi elever får i ersättning och då har vi inte ens räknat in frukosten. Om ni är bekanta med byggbranschen så vet ni att det i stort sett är obligatorisk frukost klockan nio.

Nu kanske du tänker “ta med hemlagad mat till lunch”. Enligt Konsumentverkets kostnadsberäkning för mat i ett hushåll 2018 så är matkostnaden för en genomsnittlig 18-åring 2 500 kronor i månaden om all mat lagas hemma. Om all mat lagas hemma förutom lunch på vardagarna så är kostnaden 1910 kronor. Alltså läggs 590 kronor i månaden på lunch om allt är hemlagat. Hur ska detta gå runt när vi behöver lägga nästan 200 kronor extra på lunch när den svenska skolan ska vara avgiftsfri? Vi frågade runt bland våra vänner och de som går på restaurangprogrammet i Kalmar får 45 kronor om dagen i matersättning under praktiken. Detta blir 900 kronor i månaden vilket betyder att inga extra utgifter behöver tillkomma för att du ska kunna äta en hemlagad lunch.

Nu när vi treor har fyllt 18 och börjat ta körkort finns det inte en chans i världen att vi ska kunna stå för resan till- och från jobbet med enbart tio kronor i milersättning. Nu ligger priset på diesel och bensin på cirka 15 kronor per liter. Vi frågade våra lärare på Teknikum och de får en milersättning på 18,5 kr/mil. Är det på något sätt viktigare att lärarna kommer till skolan än att vi kommer till praktiken? Eller hur kommer det sig att de får 8,5 kronor mer per mil än vad vi får? Vi trodde att skolan skulle vara avgiftsfri.

Sist men inte minst så får vi en uppsättning med arbetskläder och skyddsskor när vi börjar på Teknikum. Notera då att man är 16 år gammal och långt ifrån färdigväxt. Sedan förväntas vi kunna ha de här kläderna och skorna under tre år, både i skolan och under praktiken. Vi hade en praktikperiod under vintermånaderna och frågade då efter en vinterjacka med tanke på att vi endast hade fått en sweatshirt. Svaret från lärare blev då att skolans budget inte kan täcka det och om vi har tur så kanske företaget där vi utför vår praktik kan stå för det. Vad händer när du växer ur dessa plagg eller skor och skolans budget inte håller för att ersätta dem? Vi som trodde att skolan var avgiftsfri.

Men det kanske är viktigare att ni får sitta i ert nybyggda glashus vid resecentrum (som vissa av oss för övrigt kommer hjälpa till att bygga) än att vi kan äta oss mätta eller hålla oss varma med en vinterjacka under praktikens kalla månader.

Melanie Aldenhamn, Keilid De Villiers, Robert Csiki, Martin Eklund, Mohammed Alaa, Adam Håkansson, Leon Emanuelsson, Daniel Amidzovski, Ahmed Al-Umari, Hassan Hassan, EE16EL, Teknikum