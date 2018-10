Alla innehavare, jägare och andra, som har skjutvapen måste förvara dessa och tillhörig ammunition i vapenskåp. Brott mot dessa bestämmelser är straffbara.

Kriminella personer som innehar illegala handgranater eller sprängämnen kan nu, om de vill lämna in dem, via ett telefonsamtal be polisen komma och avhämta dem - utan några som helst rättsliga påföljder!

Visst är Sverige fantastiskt!

Lars Magnusson