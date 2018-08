27 augusti 2018 - en viktig men bortglömd årsdag

För 90 år sedan, den 27 augusti 1928, samlades femton statsöverhuvuden i Paris. De undertecknade där en pakt om att krig mellan stater skulle vara olagligt, den så kallade Briand-Kellogg-pakten. I och med detta lade de grunden till den internationella rättsliga världsordning som vi lever i än i dag.

Med tanke på vad som sedan hände i världen de närmaste decennierna betraktades Briand-Kellogg-pakten som ett löjligt och meningslöst dokument. I dag känner få till det. Två amerikanska forskare, Oona A Hathaway och Scott J Shapiro, utkom 2017 med boken The Internationalists and their Plan to Outlaw War (Simon & Schuster). De hävdar på ett övertygande sätt att Briand-Kellogg-pakten utgjorde början på en ny världsordning och slutet på den gamla. Förr var krig mellan stater ett legitimt sätt att lösa konflikter. Ockupation av annan stats territorium var en del av kriget och erkändes av omvärlden. Icke krigförande skulle inte blanda sig i eller stödja de stridande parterna. Den starkes rätt gällde. Att skapa en internationell pakt om att krigshandlingar skulle vara olagliga var därmed en revolutionerande ny tanke.

Trots att ytterligare stater anslöt sig till Briand-Kellogg-pakten under 1930-talet hindrade det inte Japan att ockupera Manchuriet och Italien att ockupera Abessinien eller Hitler att anfalla Polen. Det dåvarande Nationernas Förbund saknade förutsättningar att ingripa.

I USA och Europa fanns dock kloka män, de så kallade Internationalisterna, som insåg att pakten var viktig. Det som saknades var verktyg att ersätta den gamla världsordningen med. Det gällde att övertyga politikerna om detta.

När Churchill och Roosevelt möttes hösten 1941 enades de om att, när världskriget var över, se till att genomdriva att krigsföring blev olagligt. Det skulle säkerställas att ockuperade territorier återlämnades och en internationell organisation skulle skapas för att övervaka världsfreden. Detta var början på det som skulle bli FN, vilket bildades av 51 stater den 24 oktober 1945. Efter andra världskriget utvecklades det internationella samarbetet med institutioner för att stimulera global handel och främja fred och stabilitet. WTO, Världsbanken, Kol- och Stålunionen, som senare blev EU, med flera organisationer bildades med detta syfte. Den nya världsordningen innebar en radikal minskning av krig och ockupation mellan stater. Däremot har andra typer av väpnade konflikter inte kunnat hindras.

Författarna Hathaway och Shapiro visar på ett övertygande sätt att den negligerade och hånade Briand-Kellogg pakten utgjorde slutet på en världsordning där den starkes rätt rådde och början på en fredligare världsordning. Detta tack vare ett outtröttligt arbete av jurister, filosofer och statsvetare i USA och Europa som övertygade dåtidens politiker om att krig skulle vara olagligt.

Denna nya världsordning är nu satt under press. Exempel på detta är Putins ockupation av Krim, Trumps ifrågasättande av internationella avtal och Kinas agerande i Kinesiska sjön. I Europa växer nationalistiska och populistiska partier fram som ifrågasätter globalisering, internationellt samarbete och frihandel.

Den 27 augusti är det 90 år sedan några framsynta män tog ett viktigt steg mot en bättre värld. Trots att det dröjde ännu ett världskrig innan deras vision besannades, är årsdagen väl värd att uppmärksammas.

Jan Hyltén-Cavallius, f d överste